Реал Мадрид

'90+3
Свисток! 2:2. Хороший матч получился. «Нумансия» показала весьма неплохой футбол, «Реал» при этом больше атаковал и чаще создавал моменты у чужих ворот, в целом же команды создали достаточно моментов, особенно во втором тайме, когда скорости возросли и стало появляться больше возможностей для того, чтобы отличиться.
'90+2
'90+1
Две минуты добавлено.
'90
«Нумансия» сейчас играет весьма неплохо и достаточно много времени проводит на чужой половине поля.
'88
Ничего интересного создать после этого углового игроки «Нумансии» не смогли.
'87
'86
Право на угловой заработали гости.
'84
'83
68% на 32% по проценту владения мячом.
'82
'81
Голкипер «Нумансии» решил показать небольшой дриблинг, но успел отдать на партнёра до того, как соперник к нему приблизится.
'80
Игроки «Реала» держат мяч в центре поля.
'79
Напомним, что в первом матче «Реал» на выезде выиграл 3:0.
'77
'77
'77
Пытаются прессинговать игроки «Нумансии» на чужой половине поля, но пока футболисты «Реала» всё делают чётко.
'75
Болельщики «Реала» активно поют песни и поддерживают своих любимцев.
'74
Момент! Санчес вышел почти один на один, пробил с правой в дальний нижний угол, голкипер выручил, мяч отскочил к Санчесу, он отдал передачу вдоль штрафной, партнёр пробил пяткой, но Касилья на месте.
'72
'72
'70
Игрок «Реала» красиво пробросил мяч между ног защитника внутри штрафной, но продолжить атаку не получилось, подстраховал другой защитник «Нумансии».
'69
Игроки «Реала» долго держат мяч в центре поля.
'67
Навес на дальнюю штангу на Майораля, тот скидывал мяч головой чуть назад в район центра штрафной, никого из партнёров рядом не оказалось.
'66
'66
'66
Навес с правого фланга в штрафную «Нумансии», но никто из мадридцев не сумел нанести удар головой.
'64
Иско нанёс удар издали, мяч пришёл в руки голкиперу.
'63
'63
'61
Только обороняется «Нумансия», в атаке команда давно ничего не показывала.
'60
Одна атака «Реала» сменяет другую. Очень активно действуют мадридцы после перерыва.
'59
'57
«Нумансия» во втором тайме ничего в атаке пока показать не может.
'55
Высокие скорости в эти минуты, «Реал» играет явно с большим желанием.
'54
Момент! С острого угла пробил игрок «Реала», голкипер выбил мяч в поле.
'52
Момент! Начо пробил из границы штрафной под перекладину, но мяч полетел чуть выше ворот.
'51
Активно начали второй тайм игроки «Реала», много атак и шансов у чужих ворот.
'49
Майораль пробил низом в ближний угол, мяч пришёл в руки голкипера.
'48
Игрок «Нумансии» пробил издали, мяч полетел выше ворот.
'46
'46
'46
Второй тайм начался.
'45+2
Свисток! 1:1. «Реал» имеет большой перевес, больше атакует, больше создаёт моментов, «Нумансия» же фактически имела всего несколько шансов, одним из которых удалось воспользоваться.
'45+2
Удар в дальний угол низом, но Касилья точно забрал мяч в руки.
'45+1
Минута добавлена.
'45
'43
68% на 32% по проценту владения мячом.
'41
'41
'39
Большой перевес у «Реала» и по моментам, и по владению, «Нумансия» почти всей командой обороняется.
'37
Игроки «Реала» спокойно владеют мячом в центре поля и не переходят в атаку.
'36
Гости долго владеют мячом на чужой половине поля, но пока без моментов.
'35
Атака «Нумансии» левым флангом, но защитник отнял мяч и отдал голкиперу.
'33
Чуть поинтереснее пошла игра, обе команды активизировались.
'32
3 — 2 по угловым.
'30
Сауль головой скидывал мяч назад голкиперу, тот забрал его в руки.
'29
Право на угловой получили хозяева.
'28
Хорошая атака «Реала», скидка головой, но партнёр оказался в офсайде.
'26
Мяч постоянно держится в ногах игроков «Реала», «Нумансия» довольно редко переходит на чужую половину поля.
'25
Асенсио нанёс удар издали, мяч полетел мимо ворот.
'23
Карвахаль решил пробить издали, мяч пролетел мимо ближнего угла.
'22
Неточная подача Гарсии с левого фланга, мяч вылетел за пределы поля.
'20
Игра идёт совершенно без ворот. Был забит один гол, кроме этого никаких интересных эпизодов ни у тебя, ни у других ворот не было.
'19
В неспешном темпе идёт игра, обе команды особо никуда не торопятся.
'18
'16
Болельщики «Реала» ведут себя очень активно и уже поют победные песни.
'15
«Нумансия» пытается подержать мяч в центре поля, а хозяева прессингуют, но пока гости всё делают чётко.
'14
Большой перевес у «Реала», команда постоянно атакует и создаёт моменты.
'12
Право на штрафной получили мадридцы. Мяч на правом фланге, хорошая точка для подачи.
'10
'9
Момент! Асенсио сдвинулся с правого фланга в центр и пробил в нижний ближний угол, мяч попал в сетку с внешней стороны.
'7
Подача с правого фланга в штрафную «Нумансии», защитник выбил мяч в поле.
'5
Гости долго держат мяч и даже приближаются к чужой штрафной, но пока ударов в створ не было.
'4
Много свободных мест на трибунах.
'2
«Реал» с мячом на первых минутах, но пока без моментов.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Кубка Испании: «Реал» — «Нумансия». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:0.