«Беспрецедентный кошмар». Трамп обвинил Китай в краже голосов избирателей США

Трамп: Китай в 2020 году получил доступ к данным миллионов избирателей США

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Китай вмешивался в американские выборы, похитив данные десятков миллионов избирателей в результате хакерских атак. По его словам, американские спецслужбы скрывали информацию об этом от Белого дома и конгресса. В дипмиссии Китая в США отвергли обвинения, а представители Демократической партии назвали их бездоказательной «чушью», с помощью которой Трамп хочет отвлечь внимание от своих политических неудач.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы и американскую избирательную систему.

«Данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, украдены или похищены Китаем в результате хакерских атак»,

— сказал Трамп.

По словам президента США эти данные включают в себя имена, контактные данные, партийные предпочтения и «другие конфиденциальные сведения», назвав эту утечку «беспрецедентным кошмаром для безопасности выборов».

Китай против Трампа

Дональд Трамп также заявил, что Китай якобы стремился «подорвать его первую администрацию и предвыборную кампанию 2020 года».

«Правительство Китая хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 года, поскольку я ввел против них таможенные пошлины», — утверждает Трамп.

Также республиканец заявил, что Китай пытался повлиять на промежуточные выборы 2018 года, на которых демократы получили контроль над палатой представителей конгресса.

Кроме того, Трамп обвинил Китай в использовании контактов с американскими компаниями, чтобы они «восстали» против него, а также в попытке выявить американских журналистов для написания «более негативных статей» о нем.

«Они хотели представить вашего президента в невыгодном свете, хотя на самом деле он проделал отличную работу, и они сделали все возможное, чтобы добиться этого»,

— заявил республиканец.

Кто скрывал данные?

В своем выступлении Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы скрыли данные о вмешательстве Китая в президентские выборы в США в 2020 году.

По его словам, так называемое «глубинное государство» в американском правительстве «активно подавляло и преуменьшало информацию о масштабах зловещего вмешательства Китая в выборы, скрывая ее как от президента, так и от американского народа».

Трамп потребовал от Нацразведки США, минюста, ФБР и ЦРУ расследовать, «как и почему была скрыта столь важная информация», уволить причастных к сокрытию лиц и возбудить против них уголовные дела, если есть основания.

«Те, кто должен был бить тревогу, вместо этого держали информацию в секрете. Они не раскрыли ее мне как президенту или кому-либо еще, и, насколько нам известно, не уведомили конгресс», — сказал Трамп.

Трамп назвал избирательную систему США «сломанной» и заявил, что ее «невозможно защитить».

На фоне выступления президента США Белый дом опубликовал документ, в котором утверждается, что не только у Китая, но и России, Ирана и Северной Кореи якобы имеются возможности для того, чтобы «скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».

Как отреагировали на выступление в США

Обращение Трампа вызвало негативную реакцию среди политиков-демократов, которые назвали утверждения президента о вмешательстве в выборы несостоятельными.

«Нужно быть особо глупым, чтобы верить в эту чушь»,

— написал в соцсетях конгрессмен Джим Макговерн.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского комитета по разведке, заявил, что ему «стыдно» за заявления президента о фальсификациях.

«Мне стыдно, что президент Соединенных Штатов попытался обратиться ко всей нации с целым рядом ложных обвинений, направленных, как я считаю, на подрыв доверия американцев к нашей системе», — заявил он в эфире канала MS NOW.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что выступление Трампа направлено на то, чтобы отвлечь внимание избирателей о того, что он «опозорил страну на мировой арене».

«И вместо того чтобы изменить свою политику, он пытается сфальсифицировать промежуточные выборы до того, как будет отдан хоть один голос. Мы не позволим ему этого сделать», — приводит его слова издание The Hill.

Что сказали в Китае

Лю Чан, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, отверг обвинения Трампа о вмешательстве в выборы.

«Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — приводит его слова CBS News.