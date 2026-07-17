«Второй фронт против России». Что делают украинские наемники в Африке

Замглавы МИД РФ Борисенко: наемники из ВСУ пытаются создать второй фронт в Африке

Украинские военные присутствуют в нескольких странах Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. По словам дипломата, речь идет, в частности, о Мали и Ливии, где украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и атаках на российские объекты. Что известно об активности Украины на африканском континенте — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко в интервью ТАСС заявил, что украинские военные активизировали деятельность в Африке. По его словам, украинские военные присутствуют в ряде африканских стран и пытаются создать «второй фронт против России».

В частности, он упомянул Мали, где, среди боевиков-исламистов работают украинские инструкторы, обучающие их применению беспилотных летательных аппаратов .

Еще одним примером дипломат назвал Ливию. По словам Борисенко, украинские инструкторы, которые официально обучают местных военных использованию беспилотников, участвовали в атаке на российский танкер «Арктик Метагаз».

«Украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был поврежден 3 марта этого года и до сих пор дрейфует в Средиземном море»,

— сказал замглавы МИД.

Неделю назад, по итогам визита в Мозамбик глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинских наемников начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Министр отметил, что Россия выступает за урегулирование конфликтов в Африке дипломатическим путем, однако террористические угрозы в регионе сохраняются.

Украинские наемники в Мали

25 апреля 2026 года коалиция сепаратистов-туарегов из «Фронта освобождения Азавада» (FLA) и связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) группировки JNIM начала масштабное наступление на территории страны.

По данным Минобороны РФ и Африканского корпуса (входит в структуру МО РФ — «Газета.Ru»), численность наступавших составляла от 10 тыс. до 12 тыс. человек.

В российском военном ведомстве заявили, что боевики пытались реализовать «сирийский сценарий» , одновременно атаковав государственные учреждения, военные базы и аэродромы в Бамако и других районах страны.

Как сообщало Минобороны, наступление было отражено малийской армией совместно с Африканским корпусом, а потери боевиков превысили 2,5 тыс. человек.

В ведомстве собщили, что в атаках на государственные объекты и подразделения правительственных сил участвовали украинские и европейские наемники . Боевики были вооружены ПЗРК западного образца типа Stinger и Mistral.

Кроме того, в Минобороны заявляли о бандформированиях, в подготовке которых «возможно участие силовых структур Запада».

Атака на российский танкер

В марте 2026 года судно «Арктик Метагаз», следовавшее из Мурманска с грузом, подверглось атаке в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты.

«Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины», — сообщили в Минтрансе РФ.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря совместной работе российских и мальтийских спасательных служб удалось спасти всех членов экипажа и назвали атаку «актом международного терроризма и морского пиратства».

После атаки депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что нападение могло быть частью попыток нарушить морские маршруты российских судов . Военный эксперт Алексей Анпилогов, в свою очередь, допускал, что подобная операция могла быть организована при участии западных стран.

Снайперы в Судане

Об участии украинцев в вооруженных конфликтах на африканском континенте ранее сообщали и власти Судана.

Осенью 2025 года представители шестой пехотной дивизии вооруженных сил страны заявили, что во время боев за город Эль-Фашер было уничтожено «большое количество украинских и колумбийских наемников» , воевавших за повстанческие «Силы быстрого реагирования».

По данным суданской армии, среди иностранных бойцов были специалисты по эксплуатации беспилотников и снайперы.

Деятельность Африканского корпуса Минобороны РФ

В МИД РФ напомнили, что Россия в рамках двусторонних межгосударственных соглашений продолжает содействовать африканским государствам в укреплении их оборонительного потенциала.

«Россия содействует странам Африки в развитии своего оборонительного потенциала. Всем известно, что подразделения Африканского корпуса находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля. Они учат местных военнослужащих применению военного оборудования, военной техники»,

— подчеркнул заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

Африканский корпус был сформирован в конце 2023 года и входит в структуру Министерства обороны РФ. Его задачей является обеспечение безопасности российских военных и экономических интересов в государствах Африки.

В 2024 году подразделения корпуса начали плановую работу на территории Буркина-Фасо и Нигера. В 2025 году российские специалисты по приглашению руководства Мали приступили к прямому участию в антитеррористических операциях в этой стране.