Святой художник. Что известно о жизни и творчестве Андрея Рублева

Биография

Когда и где именно родился Андрей Рублев — неизвестно. Считается, что он появился на свет на территории Московского княжества в 1360-1370-х (иные источники указывают местом рождения художника Великий Новгород, а датой — конец 1340-х). Андрей — монашеское имя живописца, его мирское также остается тайной. При этом, согласно исследованиям, оно тоже начиналось на букву А. На одной из поздних икон мастера сохранилась подпись «Андрей Иванов сын Рублев», так что отца художника могли звать Иваном. Впрочем, большинство историков считают, что подпись — поддельная.

Сведения о семье Рублева крайне скудны. Существует версия, что иконописец происходил из семьи ремесленников: прозвище Рублев произошло от слова «рубель» — так в старину называли приспособление для выделки кожи. Достоверные сведения о детстве и юности Рублева также не сохранились. Эксперты полагают, что он воспитывался в светской среде.

Известные работы

Согласно «Сказанию о святых иконописцах» (XVII век), Рублев жил в Троицком монастыре при Никоне Радонежском, который был учеником и преемником преподобного Сергия Радонежского. Здесь же, по одной из версий, он принял монашеский постриг. Однако некоторые источники утверждают, что Рублев постригся в монахи в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре, настоятелем которого был тогда другой ученик Сергия Радонежского — игумен Андроник.

Первое упоминание Рублева в исторических документах относится к 1405 году. В «Троицкой летописи» говорится, что по заказу великого князя Василия Дмитриевича (старшего сына Дмитрия Донского) Благовещенский собор Московского Кремля был расписан артелью, во главе которой стояли три мастера: иконник Феофан Грек, старец Прохор с Городца и чернец Андрей Рублев. По традициям того времени, последним в списке мастеров указывали самого младшего из артели, но сам факт, что имя Рублева было упомянуто, говорит о том, что к этому времени он уже считался опытным мастером.

Северная стена центрального нефа Успенского собора во Владимире. Фреска работы Андрея Рублева, 1408 год РИА Новости

Во второй раз имя Рублева было упомянуто в 1408 году в связи с росписью Успенского собора во Владимире. В летописи говорится, что над фресками собора художник работал вместе с монахом и иконником Даниилом Черным, которого летописец называет «другом и сопостником» Рублева (сопостник — это товарищ в посте). Имя Черного в летописи упоминается первым — значит, Даниил был старшим по возрасту или чину. В 1425 году имя Рублева упомянули в летописи в третий раз — и вновь вместе с именем Черного: художники работали над росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (работы не сохранились). По некоторым данным, на первых порах Черный был учителем и художественным наставником Рублева, а в «Сказании о святых иконописцах» говорится, что они дружили по меньшей мере четверть века и неразлучно совершали свои иконописные труды.

Последние годы жизни Рублева были связаны со Спасо-Андрониковым монастырем в Москве. Именно там он создал свою четвертую, известную по летописям, работу — фрески Спасского собора (до наших дней дошли лишь фрагменты орнаментальных фресок). Иконописец скончался — возможно, от чумы — между 1427-м и 1430 годом. Рублева похоронили в Андрониковом монастыре, но во второй половине XVIII века место захоронения было утеряно.

Кроме того, кисти Рублева приписывают ряд работ, среди которых икона «Богоматерь Владимирская» в Успенском соборе во Владимире и часть икон Благовещенского собора Московского Кремля — в частности, «Благовещение», «Рождество Христово» и «Крещение».

Создание «Троицы»

К созданию своей самой известной работы — иконы «Троица» — Рублев приступил в 1411 году (по другим сведениям, более современным, это произошло в 1427-м). Доподлинно неизвестно, для какого именно храма предназначалась икона: для раннего деревянного собора Троицкого монастыря или построенного на его месте каменного. Считается, что Рублев написал «Троицу» для Троице-Сергиева монастыря (ныне Троице-Сергиева лавра) по просьбе игумена Никона, который заказал икону в память о своем учителе и основателе монастыря преподобном Сергии Радонежском.

Фрагмент иконы «Троица» работы Андрея Рублева РИА Новости

Впервые икона упоминается во вкладных книгах Троице-Сергиева монастыря 1639-го и 1673 года, которые, в свою очередь, цитируют книги 1574-1575 годов. Согласно этим записям, «Троица» находилась в ряду иконостаса Троицкого собора — месте, где располагается храмовая икона (то есть с изображением праздника или святого, в честь которого был освящен храм).

Что изображено на «Троице»

Сюжет «Троицы» описывает событие из Ветхого Завета о явлении Аврааму трех ангелов. Во время трапезы в доме Авраама ангелы сообщают ему о грядущем рождении сына Исаака, от которого «произойдет народ великий и сильный».

В отличие от других средневековых иконописцев, традиционно изображавших этот сюжет как бытовую сцену, Рублев убрал из своей работы все детали быта, сделав акцент именно на явлении Святой Троицы. Примечательно, что за каждым из ангелов художник изобразил определенный символ: за левым — здание (церковь), за правым — гору (царствие небесное), за средним — дуб (древо жизни).

Таким образом, «Троица» Рублева принципиально отличается от более ранних вариантов иконографии: она воспринимается именно как моленный образ, который нацелен на цельное, сильное духовное переживание, а не на рассказ о событии.

Где смотреть работы Андрея Рублева

Самая известная работа Рублева — икона Святой Троицы — находится сегодня в Троице-Сергиевой лавре. С момента своего создания она хранилась в Троицком монастыре, а в 1904 году икону обнаружил коллекционер Илья Остроухов, впоследствии ставший руководителем Третьяковской галереи. По его просьбе «Троица» была отреставрирована и с 1929 года входила в постоянную коллекцию.

Фрески кисти Рублева можно увидеть в Успенском соборе во Владимире. Но, поскольку сам собор неоднократно достраивался и реставрировался, от росписи Рублева и Черного сохранились лишь отдельные части «Страшного суда» и фрагменты изображений в алтаре.

Последние работы мастера, созданные им в Спасском соборе Андроникова монастыря, оказались утрачены. Однако, по мнению некоторых исследователей, кисти Рублева могут принадлежать растительные орнаменты на оконных откосах, которые уцелели, так как долгое время были закрыты кирпичной кладкой. Рядом с собором расположен Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, где можно увидеть иконы разных эпох, оклады и церковные книги.

Согласно ряду исследований, до наших дней дошли не только иконы и фрески, но и книжные миниатюры, написанные Рублевым для Евангелия Хитрово. В частности, имя мастера связывают с изображением ангела — символом евангелиста Матфея (в миниатюре с Матфеем эксперты находят стилистическое сходство с образами Рублева из Успенского собора во Владимире).

Миниатюра «Ангел, символ евангелиста Матфея» Андрея Рублева в Евангелии Хитрово из собрания Российской государственной библиотеки Сергей Пятаков/РИА Новости

Фильм «Андрей Рублев»

В 1966 году режиссер Андрей Тарковский снял фильм «Андрей Рублев». На стадии сценария, который Тарковский написал в соавторстве с Андреем Кончаловским, картина должна была называться «Страсти по Андрею». Фильм, составленный из отдельных новелл, рассказывает о жизни Средневековой Руси, ее быте и духовном укладе. В Советском Союзе фильм столкнулся с неоднозначной реакцией: одни критики восхищались его художественной мощью и глубоким философским содержанием, другие — ругали за мрачность и жестокость. Власти же были обеспокоены тем, как картина изображала трудные и жестокие аспекты русской истории, что привело к задержке выпуска фильма на пять лет. Раскритиковал «Андрея Рублева» и Александр Солженицын — по его мнению, фильму не удалось передать дух эпохи.

«Даже дыхания той жизни в фильме нет нигде и ни на ком, ни даже на Рублеве, ни даже в сцене с умершим Феофаном Греком. Вместо того протянута цепь уродливых жестокостей. Если искать общую характеристику фильма в одном слове, то будет, пожалуй, «несердечность», — писал Солженицын.

На Западе фильм был принят более благосклонно. В Каннах, где картину показали вне конкурса в 1969 году, «Андрея Рублева» оценили за смелость и художественные достижения. Западные критики хвалили Тарковского за его способность сочетать историческую точность с поэтической визуальной эстетикой, а также за глубину и сложность его философских размышлений.

Кадр из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1966) Russian Look/Global Look Press

Несмотря на противоречивые отзывы, «Андрей Рублев» со временем завоевал статус одного из величайших фильмов в истории кино. Его влияние по сей день ощущается в работах многих режиссеров, а сама картина продолжает изучаться и обсуждаться как пример выдающегося искусства и глубокого философского исследования.

Канонизация

В июне 1988 года, в день празднования 1000-летия со дня Крещения Руси, Андрей Рублев был канонизирован Русской православной церковью. Согласно православному календарю, память святому совершается три раза в год: 17 июля (4 июля по старому календарю) — преставление преподобного Андрея (Рублева) Московского, 19 июля (6 июля по старому календарю) — память преподобного Андрея (Рублева) Московского в Соборе Радонежских святых; и в неделю перед 8 сентября (26 августа по старому календарю) — память преподобного Андрея (Рублева) Московского в Соборе Московских святых.

В то же время Русская православная старообрядческая церковь долго не принимала решение относительно канонизации Рублева. Лишь в 2009 году, спустя 20 лет с момента канонизации иконописца Русской православной церковью, старообрядцы причислили Рублева к лику святых. День памяти иконописца Русская православная старообрядческая церковь отмечает 29 января — в день смерти Рублева.