Секс-символы страны без секса: 10 самых горячих актрис СССР

Летом 1986 года во время советско-американского телемоста участница из США спросила, есть ли в союзе сексуальная реклама, на что представительница СССР ответила: «Ну, секса у нас нет… У нас есть любовь». Окончание фразы заглушили смех и аплодисменты, поэтому в историю вошла лишь первая ее часть, которая немедленно ушла в народ. Секса не было, зато были Светлана Светличная, Наталья Кустинская, Маргарита Терехова, Ирина Алферова и другие актрисы, которых миллионы зрителей считали самыми настоящими секс-символами. Главные красавицы советского кинематографа — в фотогалерее «Газеты.Ru».