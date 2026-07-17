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17 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 17 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
Противолодочные самолеты Ил-38 и истребители Су-27
Алексей Даничев/РИА Новости

17 июля 110-летний юбилей отмечает авиация ВМФ России. Поздравления с профессиональным праздником принимают этнографы. Всемирный день эмодзи — повод послать друзьям веселый смайлик. Православные христиане отдают дань памяти знаменитому иконописцу, преподобному Андрею Рублеву. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 17 июля

* День основания авиации ВМФ России

Сегодня свое 110-летие отмечает морская авиация России. Этот праздник был учрежден в 1996 году, а вот история морской авиации страны значительно дольше. 17 июля 1916 года во время сражения над Балтийским морем в ходе Первой мировой войны русские морские летчики победили немецких. Это сражение вошло в историю и послужило точкой отсчета для праздника. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями отечественного флота.

В честь праздничной даты в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга открылась выставка «Крылья флота». Здесь можно полюбоваться моделями самолетов и авианесущих кораблей, изучить личные вещи летчиков, ознакомиться с архивными документами и наградами. А 1 августа на аэродроме «Мочище» в Новосибирской области пройдет юбилейный ХV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!».

* День этнографа в России

Сегодня поздравления принимают этнографы — ученые, которые изучают культуру, быт, традиции и обычаи разных народов и этнических групп. В 70-х годах эту дату впервые отметили по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольфа Итса. В качестве точки отсчета выбрали день рождения выдающегося путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая, сделавшего огромный вклад в изучение и сохранение культурного многообразия народов мира.

В честь праздничной даты в Новгородской области пройдут ежегодные Маклаевские чтения: это научное мероприятие объединит всех, кто интересуется культурами народов мира. В Красноярском краевом краеведческом музее заработает выставка «Версты судьбы: путь М.В. Красноженовой». А Тула отметит День этнографа кукольными кулачными боями и мастер-шоу по ткачеству.

* Всемирный день эмодзи

Эта неофициальная дата родилась в 2014 году. Ее придумал австралийский предприниматель, известный эксперт в мире по эмодзи, основатель Emojipedia онлайн-энциклопедии эмодзи Джереми Бердж. Прародителем современных эмодзи стал набор смайликов, который разработал в 1999 году Сигетака Курита для японского телефонного оператора. Сегодня количество значков для выражения эмоций достигло 4 тыс. Эмодзи стали феноменом культуры цифрового общения: это верный спутник как неформальной так и деловой переписки. Как стало недавно известно, этой осенью на iPhone и Android появятся новые эмодзи: метеорит, огурец, треснувшее лицо и другие.

Global Look Press

* День международного уголовного правосудия

В июле 1998 года в Риме произошло важное событие в истории международного права. В ходе Дипломатической конференции под эгидой ООН участники подписали договор, который заложил основу для создания Международного уголовного суда. Эта организация получила возможность привлекать к уголовной ответственности отдельных лиц за военные преступления, геноцид, преступления против человечности.

* День дарения подарков

Международный праздник, призывающий поделиться своим теплом с окружающими. Идея даты в том, что не нужно ждать специального момента, чтобы дарить подарки. Это можно и нужно делать просто так, даже без повода. Открытка, цветы, угощение — даже самые простые знаки внимания имеют большое значение.

Необычные праздники 17 июля

Международный день фиргун. Этот необычный праздник придумали в Израиле. Он приглашает порадоваться за успехи других людей и поддержать их начинания добрым словом.

День рождения Диснейленда. 17 июля 1955 года Уолт Дисней открыл свой первый увеселительный парк. Сегодня этот знаковый день отмечают все поклонники аттракционов.

День зеленых глаз. Сегодня в центре внимания — обладатели редких и очень красивых зеленых глаз. В разные времена люди считали зеленоглазых красоток родственницами фей, колдуньями, русалками и просто очень мудрыми женщинами.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 июля в других странах

День лотереи — США. Ежегодно миллионы американцев покупают билеты в надежде на крупный выигрыш, а история лотерей в стране насчитывает больше четырех веков: первая из них прошла в 1612 году по инициативе английского короля Якова I, который таким образом собирал средства на развитие колонии Вирджиния.

Shutterstock/FOTODOM

Парад Гиoн-мaцуpи — Япония. Очень красивый фестиваль с древней историей. Его ключевая часть — парад украшенных платформ, на которых воссоздают сцены из местного фольклора. Эта традиция зародилась в Киото в IX веке в период страшной эпидемии. Император повелел устроить зрелищное шествие, чтобы умилостивить богов. Со временем парад стал одним из крупнейших культурных мероприятий в Японии.

День водопадов — Швеция. Один из старейших фестивалей, посвященный водопаду Тролльхеттан. В этот день в одноименном городе пройдут музыкальные и развлекательные мероприятия.

Гентские праздники — Бельгия. Сегодня в стране стартует ежегодный десятидневный уличный фестиваль. В городе Гент пройдут масштабные театрализованные представления, шествия, мастер-классы и концерты.

Религиозные праздники 17 июля

* День памяти преподобного Андрея Рублева

17 июля Русская православная церковь чтит память преподобного Андрея Рублева — одного из самых известных русских иконописцев. Он родился около 1360 года, принял монашеский постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре и посвятил жизнь иконописи. Рублев участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора во Владимире и других храмов, а также работал над книжными миниатюрами. Самым известным его произведением считается икона «Троица», признанная шедевром древнерусского искусства. В 1988 году, к 1000-летию Крещения Руси, Русская православная церковь причислила Андрея Рублева к лику святых.

* День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского

Святитель Андрей Критский родился в Дамаске в VIII веке. С самого рождения мальчик страдал немотой. Казалось, этот недуг останется с ним на всю жизнь, но в семилетнем возрасте случилось чудо. Когда мальчик причастился в храме, он полностью исцелился. Еще семь лет спустя святитель Андрей решил полностью посвятить себя Богу: он ушел в монастырь и принял постриг. Был известен многими добродетелями. В период правления императора Юстиниана II был рукоположен в архиепископа Критского. Также стал известен как выдающийся гимнограф — автор литургических песнопений.

Народные праздники 17 июля

* Андрей Налива

С давних времен православные христиане почитали знаменитого иконописца, преподобного Андрея Рублева. Эпитет «налива» у народного праздника появился не случайно. К середине июля зерно начинало наливаться, а крестьяне внимательно осматривали посевы, продолжали сенокос и готовились к будущей жатве. От того, каким будет налив колосьев, во многом зависел будущий урожай.

День считался благоприятным для работы в поле и по хозяйству. На стол часто подавали блюда из овса — прежде всего кашу и толокно. В некоторых регионах незамужние девушки варили овсяный кисель: по поверьям, это должно было приблизить счастливое замужество.

Именины 17 июля

* Александра,
* Алексей,
* Анастасия,
* Андрей,
* Богдан,
* Дмитрий,
* Евгений,
* Ефим,
* Мария,
* Марфа,
* Николай,
* Ольга,
* Татьяна,
* Федор,
* Федот.

Приметы: что можно и что нельзя делать 17 июля

Приметы о погоде

День дождливый — к отличному урожаю.

Деревья начали постепенно желтеть — осень придет рано и будет холодной.

Обилие облаков на небе — к теплому концу лета.

В лесу ягоды поспели — к суровой зиме.

Возле дома бегает белочка — скоро в этот дом придет счастье.

Куры в курятник попрятались — к дождю.

В небе гром гремит — скоро град пойдет.

Что можно делать 17 июля

* Трудиться в поле, саду и на огороде.
* Варить блюда из овса и угощать ими друзей.
* Усердно трудиться — к большой удаче.
* Кормить лошадей овсом — к укреплению их здоровья.
* Отправляться в путешествие и гулять на природе.
* Купаться в водоемах — считалось, что вода в этот день целебная.
* Заниматься рисованием, лепкой — в этот день можно поймать вдохновение.

Что нельзя делать 17 июля

* Делать крупные покупки — считалось, что это дело лучше отложить на потом.
* Оставлять малышей без присмотра.
* Ругаться и сквернословить — можно спугнуть удачу.
* Обижать окружающих — и с вами так же поступят.
* Транжирить деньги.
* Отказывать ближнему в помощи.

Лунный календарь 17 июля

Фаза Луны: растущая Луна, 4-й лунный день.

До 3:11 Луна в знаке зодиака Льва, после переходит в знак Девы.

По мнению астрологов, этот день отличается особой пассивностью. Сегодня не стоит торопиться самим и торопить события вокруг. Попробуйте замедлиться, проанализировать свою жизнь и планы на будущее. День считается удачным для деловых переговоров, ведения бизнеса, торговых операций.

Удачные сутки для домашних хлопот. Уборка поможет очистить пространство и привлечь в дом энергию. А еще в этот день можно смело отправляться на отдых, встречаться с друзьями, заводить новые знакомства.

17 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Раки — отличные семьянины и верные друзья. Легко считывают эмоции окружающих, но свои часто держат в секрете.

Какие исторические события произошли 17 июля

* 709 год до н. э. — китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.
* 1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреляли безоружных протестующих, требовавших отречения французского короля Людовика XVI.
* 1868 год — в Японии сменилась столица, ее перенесли из древнего Киото в Токио.
* 1902 год — американский изобретатель Уиллис Кэрриер придумал и предложил проект первого кондиционера воздуха.
* 1918 год — в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны последний русский император Николай II, его семья и приближенные.
* 1944 год — марш немецких военнопленных в Москве, по улицам столицы провели более 57 тыс. солдат и офицеров.
* 1975 год — первая в истории стыковка советского и американского космических кораблей — «Союза» и «Аполлона».
* 1998 год — в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки семьи российского императора Николая II.
* 2014 год — над Донецкой областью сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines, погибли 298 человек, находившихся на борту.

Дни рождения и юбилеи 17 июля

* В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник.
* В 1889 году родился Эрл Стэнли Гарднер — американский писатель, автор детективов.
* В 1911 году родился Сергей Столяров — актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный по главным ролям в фильмах «Цирк», «Руслан и Людмила», «Садко».
* В 1917 году родился Дмитрий Беляев — русский советский генетик, академик.
* В 1920 году родился Хуан Антонио Самаранч — бывший президент Международного олимпийского комитета, занимавший эту должность больше 20 лет.
* В 1935 году родился Дональд Сазерленд — канадский актер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Актер Дональд Сазерленд (1935-2024)
Chris Pizzello/Invision/AP

Кто скончался 17 июля

В 1918 году был расстрелян Николай II — император России.
В 2005 году умер Спартак Мишулин — актер Театра Сатиры и кино, народный артист России.
В 2010 году умер Бернар Жиродо — французский актер, писатель, режиссер, сценарист.

Кто отмечает дни рождения

* 81 год исполняется Алексею Рыбникову — народному артисту России, председателю правления Союза композиторов.
* 79 лет исполняется королеве Камилле — второй жене короля Великобритании Карла III.
* 72 года исполняется Ангеле Меркель — бывшему канцлеру Германии, одной из самых влиятельных европейских политиков своего времени.
* 68 лет исполняется Вонгу Карваю — гонконгскому режиссеру, снявшему «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».
* 34 года исполняется Билли Лурд — американской актрисе, известной по сериалу «Американская история ужасов».

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