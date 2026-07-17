17 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

17 июля 110-летний юбилей отмечает авиация ВМФ России. Поздравления с профессиональным праздником принимают этнографы. Всемирный день эмодзи — повод послать друзьям веселый смайлик. Православные христиане отдают дань памяти знаменитому иконописцу, преподобному Андрею Рублеву. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 июля

* День основания авиации ВМФ России

Сегодня свое 110-летие отмечает морская авиация России. Этот праздник был учрежден в 1996 году, а вот история морской авиации страны значительно дольше. 17 июля 1916 года во время сражения над Балтийским морем в ходе Первой мировой войны русские морские летчики победили немецких. Это сражение вошло в историю и послужило точкой отсчета для праздника. Сегодня самолеты морской авиации называют крыльями отечественного флота.

В честь праздничной даты в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга открылась выставка «Крылья флота». Здесь можно полюбоваться моделями самолетов и авианесущих кораблей, изучить личные вещи летчиков, ознакомиться с архивными документами и наградами. А 1 августа на аэродроме «Мочище» в Новосибирской области пройдет юбилейный ХV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!».

* День этнографа в России

Сегодня поздравления принимают этнографы — ученые, которые изучают культуру, быт, традиции и обычаи разных народов и этнических групп. В 70-х годах эту дату впервые отметили по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ Рудольфа Итса. В качестве точки отсчета выбрали день рождения выдающегося путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая, сделавшего огромный вклад в изучение и сохранение культурного многообразия народов мира.

В честь праздничной даты в Новгородской области пройдут ежегодные Маклаевские чтения: это научное мероприятие объединит всех, кто интересуется культурами народов мира. В Красноярском краевом краеведческом музее заработает выставка «Версты судьбы: путь М.В. Красноженовой». А Тула отметит День этнографа кукольными кулачными боями и мастер-шоу по ткачеству.

* Всемирный день эмодзи

Эта неофициальная дата родилась в 2014 году. Ее придумал австралийский предприниматель, известный эксперт в мире по эмодзи, основатель Emojipedia онлайн-энциклопедии эмодзи Джереми Бердж. Прародителем современных эмодзи стал набор смайликов, который разработал в 1999 году Сигетака Курита для японского телефонного оператора. Сегодня количество значков для выражения эмоций достигло 4 тыс. Эмодзи стали феноменом культуры цифрового общения: это верный спутник как неформальной так и деловой переписки. Как стало недавно известно, этой осенью на iPhone и Android появятся новые эмодзи: метеорит, огурец, треснувшее лицо и другие.

Global Look Press

* День международного уголовного правосудия

В июле 1998 года в Риме произошло важное событие в истории международного права. В ходе Дипломатической конференции под эгидой ООН участники подписали договор, который заложил основу для создания Международного уголовного суда. Эта организация получила возможность привлекать к уголовной ответственности отдельных лиц за военные преступления, геноцид, преступления против человечности.

* День дарения подарков

Международный праздник, призывающий поделиться своим теплом с окружающими. Идея даты в том, что не нужно ждать специального момента, чтобы дарить подарки. Это можно и нужно делать просто так, даже без повода. Открытка, цветы, угощение — даже самые простые знаки внимания имеют большое значение.

Необычные праздники 17 июля • Международный день фиргун. Этот необычный праздник придумали в Израиле. Он приглашает порадоваться за успехи других людей и поддержать их начинания добрым словом. • День рождения Диснейленда. 17 июля 1955 года Уолт Дисней открыл свой первый увеселительный парк. Сегодня этот знаковый день отмечают все поклонники аттракционов. • День зеленых глаз. Сегодня в центре внимания — обладатели редких и очень красивых зеленых глаз. В разные времена люди считали зеленоглазых красоток родственницами фей, колдуньями, русалками и просто очень мудрыми женщинами.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 июля в других странах

День лотереи — США. Ежегодно миллионы американцев покупают билеты в надежде на крупный выигрыш, а история лотерей в стране насчитывает больше четырех веков: первая из них прошла в 1612 году по инициативе английского короля Якова I, который таким образом собирал средства на развитие колонии Вирджиния.

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Парад Гиoн-мaцуpи — Япония. Очень красивый фестиваль с древней историей. Его ключевая часть — парад украшенных платформ, на которых воссоздают сцены из местного фольклора. Эта традиция зародилась в Киото в IX веке в период страшной эпидемии. Император повелел устроить зрелищное шествие, чтобы умилостивить богов. Со временем парад стал одним из крупнейших культурных мероприятий в Японии.

День водопадов — Швеция. Один из старейших фестивалей, посвященный водопаду Тролльхеттан. В этот день в одноименном городе пройдут музыкальные и развлекательные мероприятия.

Гентские праздники — Бельгия. Сегодня в стране стартует ежегодный десятидневный уличный фестиваль. В городе Гент пройдут масштабные театрализованные представления, шествия, мастер-классы и концерты.

Религиозные праздники 17 июля

* День памяти преподобного Андрея Рублева

17 июля Русская православная церковь чтит память преподобного Андрея Рублева — одного из самых известных русских иконописцев. Он родился около 1360 года, принял монашеский постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре и посвятил жизнь иконописи. Рублев участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора во Владимире и других храмов, а также работал над книжными миниатюрами. Самым известным его произведением считается икона «Троица», признанная шедевром древнерусского искусства. В 1988 году, к 1000-летию Крещения Руси, Русская православная церковь причислила Андрея Рублева к лику святых.

* День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского

Святитель Андрей Критский родился в Дамаске в VIII веке. С самого рождения мальчик страдал немотой. Казалось, этот недуг останется с ним на всю жизнь, но в семилетнем возрасте случилось чудо. Когда мальчик причастился в храме, он полностью исцелился. Еще семь лет спустя святитель Андрей решил полностью посвятить себя Богу: он ушел в монастырь и принял постриг. Был известен многими добродетелями. В период правления императора Юстиниана II был рукоположен в архиепископа Критского. Также стал известен как выдающийся гимнограф — автор литургических песнопений.

Народные праздники 17 июля

* Андрей Налива

С давних времен православные христиане почитали знаменитого иконописца, преподобного Андрея Рублева. Эпитет «налива» у народного праздника появился не случайно. К середине июля зерно начинало наливаться, а крестьяне внимательно осматривали посевы, продолжали сенокос и готовились к будущей жатве. От того, каким будет налив колосьев, во многом зависел будущий урожай.

День считался благоприятным для работы в поле и по хозяйству. На стол часто подавали блюда из овса — прежде всего кашу и толокно. В некоторых регионах незамужние девушки варили овсяный кисель: по поверьям, это должно было приблизить счастливое замужество.

Именины 17 июля

* Александра,

* Алексей,

* Анастасия,

* Андрей,

* Богдан,

* Дмитрий,

* Евгений,

* Ефим,

* Мария,

* Марфа,

* Николай,

* Ольга,

* Татьяна,

* Федор,

* Федот.

Приметы: что можно и что нельзя делать 17 июля

Приметы о погоде

День дождливый — к отличному урожаю.

Деревья начали постепенно желтеть — осень придет рано и будет холодной.

Обилие облаков на небе — к теплому концу лета.

В лесу ягоды поспели — к суровой зиме.

Возле дома бегает белочка — скоро в этот дом придет счастье.

Куры в курятник попрятались — к дождю.

В небе гром гремит — скоро град пойдет.

Что можно делать 17 июля

* Трудиться в поле, саду и на огороде.

* Варить блюда из овса и угощать ими друзей.

* Усердно трудиться — к большой удаче.

* Кормить лошадей овсом — к укреплению их здоровья.

* Отправляться в путешествие и гулять на природе.

* Купаться в водоемах — считалось, что вода в этот день целебная.

* Заниматься рисованием, лепкой — в этот день можно поймать вдохновение.

Что нельзя делать 17 июля

* Делать крупные покупки — считалось, что это дело лучше отложить на потом.

* Оставлять малышей без присмотра.

* Ругаться и сквернословить — можно спугнуть удачу.

* Обижать окружающих — и с вами так же поступят.

* Транжирить деньги.

* Отказывать ближнему в помощи.

Лунный календарь 17 июля

Фаза Луны: растущая Луна, 4-й лунный день.

До 3:11 Луна в знаке зодиака Льва, после переходит в знак Девы.

По мнению астрологов, этот день отличается особой пассивностью. Сегодня не стоит торопиться самим и торопить события вокруг. Попробуйте замедлиться, проанализировать свою жизнь и планы на будущее. День считается удачным для деловых переговоров, ведения бизнеса, торговых операций.

Удачные сутки для домашних хлопот. Уборка поможет очистить пространство и привлечь в дом энергию. А еще в этот день можно смело отправляться на отдых, встречаться с друзьями, заводить новые знакомства.

17 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Раки — отличные семьянины и верные друзья. Легко считывают эмоции окружающих, но свои часто держат в секрете.

Какие исторические события произошли 17 июля

* 709 год до н. э. — китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.

* 1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреляли безоружных протестующих, требовавших отречения французского короля Людовика XVI.

* 1868 год — в Японии сменилась столица, ее перенесли из древнего Киото в Токио.

* 1902 год — американский изобретатель Уиллис Кэрриер придумал и предложил проект первого кондиционера воздуха.

* 1918 год — в ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны последний русский император Николай II, его семья и приближенные.

* 1944 год — марш немецких военнопленных в Москве, по улицам столицы провели более 57 тыс. солдат и офицеров.

* 1975 год — первая в истории стыковка советского и американского космических кораблей — «Союза» и «Аполлона».

* 1998 год — в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки семьи российского императора Николая II.

* 2014 год — над Донецкой областью сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines, погибли 298 человек, находившихся на борту.

Дни рождения и юбилеи 17 июля

* В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник.

* В 1889 году родился Эрл Стэнли Гарднер — американский писатель, автор детективов.

* В 1911 году родился Сергей Столяров — актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный по главным ролям в фильмах «Цирк», «Руслан и Людмила», «Садко».

* В 1917 году родился Дмитрий Беляев — русский советский генетик, академик.

* В 1920 году родился Хуан Антонио Самаранч — бывший президент Международного олимпийского комитета, занимавший эту должность больше 20 лет.

* В 1935 году родился Дональд Сазерленд — канадский актер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Актер Дональд Сазерленд (1935-2024) Chris Pizzello/Invision/AP

Кто скончался 17 июля • В 1918 году был расстрелян Николай II — император России.

• В 2005 году умер Спартак Мишулин — актер Театра Сатиры и кино, народный артист России.

• В 2010 году умер Бернар Жиродо — французский актер, писатель, режиссер, сценарист.

Кто отмечает дни рождения

* 81 год исполняется Алексею Рыбникову — народному артисту России, председателю правления Союза композиторов.

* 79 лет исполняется королеве Камилле — второй жене короля Великобритании Карла III.

* 72 года исполняется Ангеле Меркель — бывшему канцлеру Германии, одной из самых влиятельных европейских политиков своего времени.

* 68 лет исполняется Вонгу Карваю — гонконгскому режиссеру, снявшему «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».

* 34 года исполняется Билли Лурд — американской актрисе, известной по сериалу «Американская история ужасов».