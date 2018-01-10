Курсы валют$ 57.04 (+0.032) 68.12 (-0.019)
title=''
Почему Россия держит деньги
в США
title=''
Европейские свиньи дошли до ВТО

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Кубок лиги
23:00
ЧелсиАрсенал Л
0:0
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
АмьенПСЖ
0:2
закончен
Кубок Испании
23:30
Реал МадридНумансия
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальСалават Юлаев
3:2 (ОТ)
закончен
19:00
ТорпедоНефтехимик
4:2
закончен
19:30
СпартакХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РАк Барс
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
3:4
закончен
04:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
1:2
закончен
Еврокубок
19:00
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
97:69
закончен
20:00
Дарушшафака Гран Канария
88:70
закончен
20:30
Зенит Ауксилиум Торино
95:84
закончен
21:00
Бавария Летувос Ритас
81:68
закончен
21:45
Цедевита Будучность
75:78
закончен
22:30
АСВЕЛ Реджо-Эмилия
68:64
закончен
22:45
Альба Галатасарай
95:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсДаллас Маверикс
111:115
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
106:114
закончен
03:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
104:107
закончен
03:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
80:114
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
119:122
закончен
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
121:112
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
105:102
закончен
04:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
110:103
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
104:88
закончен
05:00
Денвер НаггетсАтланта Хоукс
97:110
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
106:125
закончен
Биатлон / Кубок мира
16:20
Индивидуальная гонка. Мужчины
1
Мартен Фуркад (Франция)
44.27,9 (1)
2
Ондржей Моравец (Чехия)
+1.01,0 (0)
3
Йоханнес Бе (Норвегия)
+1.06,3 (1)
закончен
Кубок Испании
21:30
СевильяКадис
не начался
23:30
БарселонаСельта
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
не начался
15:30
СибирьАвангард
не начался
19:30
ВитязьАвтомобилист
не начался
19:30
ЙокеритКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЛада
не начался
21:00
СлованТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКалгари Флэймз
не начался
Евролига
22:00
Панатинаикос Барселона
не начался
22:05
Маккаби Т-А Бамберг
не начался
22:45
Валенсия Фенербахче
не начался
22:45
Олимпия Милан ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
не начался
04:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
БайерБавария
не начался
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургГенгам
не начался
Испания / Примера
23:00
ХетафеМалага
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
не начался
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
не начался
21:00
Жальгирис Уникаха
не начался
22:30
Баскония Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Атланта ХоуксБруклин Нетс
не начался
04:00
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
Челси Арсенал Л
Кадр матча «Арсенал» — «Челси» Reuters
Кадр матча «Арсенал» — «Челси»

«Челси» и «Арсенал» провели разведку боем

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в первом полуфинальном матча Кубка английской Лиги. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
1/2 финала  |   10 января 23:00   |  закончен
Челси
0:0
Арсенал Л
0:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Канте 79'
Джака 51'
Эль-Ненни 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Сеск Фабрегас
6 (п)   Дэниел Дринкуотер 68'
10 (п)   Эден Азар 84'
7 (п)   Н'Голо Канте 79'
9 (н)   Альваро Мората 87'
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин
16 (з)   Роб Холдинг
20 (з)   Шкодран Мустафи
21 (з)   Калум Чемберс
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10 (п)   Джек Уилшир 57'
29 (п)   Гранит Джака 51'
17 (н)   Алекс Айуоби
9 (н)   Александр Ляказетт 66'
23 (н)   Дэнни Уэлбек
Запасной состав
37 (в)    Эдуарду
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
30 (з)   Давид Луис
22 (п)    Виллиан 68'
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко 84'
23 (н)   Миши Батшуайи 87'
11 (н)   Педро Родригес
54 (в)   Мэтт Мейси
27 (з)   Константинос Мавропанос
4 (з)   Пер Мертезакер
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни 57' 86'
7 (н)   Алексис Санчес 66'
14 (н)   Тео Уолкотт
61 (н)   Рейсс Нелсон
Удары
70%
По воротам: 17
В створ: 7
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 3
  • 7
Удары
30%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 15
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+5
Матч окончен! Первое лондонское дерби в четвертьфинале Кубка лиги получилось скудным на голевые возможности. Обе команды слабо сыграли в нападении, совершая много ошибок в созидании. Всё решится в ответном матче через две недели.
'90+4
Доигрывают команды первый матч 1/2 Кубка лиги. Очень маленькие скорости и практически отсутствует желание у игроков.
'90+3
Кристенсен нарушением не позволил Санчесу обработать мяч.
'90+1
Виллиана придержали в центре поля.
'90+1
Пять минут добавил арбитр.
'89
Батшуайи неточно пробил головой, замыкая дальнюю штангу при навесе Сеска с угла поля.
'87
Батшуайи вышел.
'87
Мората заменён.
'86
Эль-Ненни остановил Морату не по правилам, получив жёлтую карточку.
'86
Дальний удар Джаки оказался неопасным для Куртуа.
'84
Бакайоко вышел.
'84
Азара поменяли.
'83
Виллиан недалеко от своей штрафной сбил Санчеса.
'82
Холдинг подключился к атаке, выпустив мяч в аут из-за плохого дриблинга.
'79
Канте был предупреждён за снос Уэлбека.
'78
Уэлбек не стал делиться мячом с Сенчесом в чужой штрафной, что привело к блокировке дальнейшего удара.
'77
Оспина легко словил мяч после дальнего удара Маркоса Алонсо.
'77
Азар убежал слева и опасно прострелил, но на пути мяча был опытный Мустафи.
'75
Виллиан неплохо пробил издали, но мяч полетел практически в Оспину.
'74
У Мораты заметили положение вне игры.
'72
Айуоби в быстрой атаке сместился через центр к чужой штрафной и выдал пас, который достался Куртуа.
'71
Маркос Алонсо забрался в положение вне игры.
'69
Чемберс получил повреждение.
'69
Азар в перспективной атаке сделал пас на чужого, пытаясь найти в штрафной «Арсенала» Виллиана.
'68
Виллиан вышел.
'68
Дринкуотер покинул поле.
'67
Оспина ошибся на выходе после навеса с углового, а Кристенсен простил «Арсенал», ударив головой мимо пустых ворот!
'66
Мустафи выставил ногу, заблокировав опасный удар Мозеса с угла штрафной!
'66
Санчес в игре.
'66
Ляказетт заменён.
'64
Чемберс отразил заброс Сеска в аут.
'61
Найлс сделал навес на Уэлбека, который не дотянулся к мячу головой.
'61
Маркос Алонсо не сумел обработать диагональный пас через всё поле.
'60
Совсем не держится мяч у «Арсенала», гости постоянно обороняются.
'58
Мората ворвался на край штрафной и с острого угла пробил по воротам, попав в сетку.
'57
Эль-Ненни вышел в опорную зону.
'57
Уилшир ушёл.
'57
Уилшир не сможет продолжить матч из-за повреждения.
'56
Оспина сумел отразить опасный выстрел Мораты из-за пределов штрафной!
'55
Пауза в матче из-за повреждения Уилшира.
'54
Мората не сориентировался во вратарской «Арсенала» после навеса Сеска с углового.
'53
Дальний удар Дринкуотера был блокирован.
'51
Джака у своей штрафной сбил Рюдигера, получив жёлтую карточку.
'49
Уэлбек легко потерял мяч у чужой штрафной, промедлив с передачей.
'47
Кристенсен неточно пробил головой после навеса с углового.
'46
Канте после розыгрыша углового подхватил мяч в штрафной «Арсенала», но пробить получилось в находившегося перед вратарской Кристенсена.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Челси» и «Арсенал» в целом показали равную игру в первой половине встречи. Обе команды с трудом атаковали, практически не имея ярких возможностей для того, чтобы открыть счёт. Впереди второй тайм.
'45
Сеск выскочил на заброс и из убойной позиции пробил головой прямо в Оспину!
'44
Мустафи придержал Морату, получив устное предупреждение.
'43
Найлс помешал Азару выскочить на свидание с Оспиной.
'42
Куртуа без проблем словил подачу Джаки со стандарта.
'41
Уэлбек далеко отпустил от себя мяч и ударил по ногам Мозеса.
'39
Айуоби опасно пробил с линии штрафной в ближний угол, где удачно отработал Куртуа, а затем Найлс получил по ногам от Мозеса, но арбитр не поставил пенальти!
'37
Сеск разыграл стандарт пасом на Канте, который неудачно пробил из-за пределов штрафной.
'35
Азар и Сеск получили повреждения.
'33
Санчес активно разминается за пределами поля.
'32
Канте здорово выбил мяч из-под ног Айуоби, сорвав планы соперника в ходе контратаки.
'32
Мустафи неточно пробил головой после навеса с углового.
'31
Найлс подхватил слева диагональ и прострелил в Мозеса, заработав очередной угловой.
'30
Джака плохо разыграл угловой, сделав низкую подачу.
'28
Найлс провалился на краю обороны, дав Мозесу опасно пробил с края штрафной, но Оспина среагировал!
'27
Мората не подстроился под опасный прострел Маркоса Алонсо.
'25
Уэлбек не сумел в одиночку прорваться в штрафную хозяев.
'24
Оспина справился с опасным выстрелом Мозеса!
'22
Ляказетт выскочил на неплохой заброс и с края штрафной «Челси» с лёта пробил мимо ворот.
'21
Мозес опередил у своей штрафной Уэлбека, сопроводив мяч за лицевую.
'20
Джака нарушением на Азаре сорвал контратаку синих, но обошлось без карточки.
'19
Джака ударом со стандарта попал в стенку из игроков «Челси», а после рикошета мяч полетел на угловой.
'18
Канте грубым подкатом срубил Айуоби перед своей штрафной.
'17
Азар нарвался на фол на половине поля «Челси».
'17
Ляказетт ворвался на край чужой штрафной, где проиграл Аспиликуэте, не сумев пробить из-под испанца.
'15
Чемберс помешал Морате обработать мяч у линии штрафной «канониров».
'14
Джака сначала приостановил контратаку «Арсенала», а затем сделал плохой заброс на Найлса.
'11
Чемберс прервал перспективный заброс Сеска, который выводил на ударную позицию Маркоса Алонсо.
'10
Ляказетт неудачно обработал мяч в быстрой атаке «Арсенала», нарвавшись на отбор.
'8
Маркос Алонсо помешал Бельерину ускориться по флангу, выбив мяч на угловой.
'8
Мората обработал мяч и вновь совершил ошибку с пасом. Очень много брака у синих.
'7
Сеск в простой ситуации небрежно сыграл в пас перед чужой штрафной.
'5
Мората сделал плохую передачу на правый фланг.
'4
Аспиликуэта перехватил первую длинную передачу, которая предназначалась Уэлбеку.
'2
Азар сделал проникающий пас на Морату, который вышел на ворота под острым углом, пробив в сетку с внешней стороны.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка английской лиги: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.