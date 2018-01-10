'90+5
Матч окончен! Первое лондонское дерби в четвертьфинале Кубка лиги получилось скудным на голевые возможности. Обе команды слабо сыграли в нападении, совершая много ошибок в созидании. Всё решится в ответном матче через две недели.
'90+4
Доигрывают команды первый матч 1/2 Кубка лиги. Очень маленькие скорости и практически отсутствует желание у игроков.
'90+3
Кристенсен нарушением не позволил Санчесу обработать мяч.
'90+1
Виллиана придержали в центре поля.
'90+1
Пять минут добавил арбитр.
'89
Батшуайи неточно пробил головой, замыкая дальнюю штангу при навесе Сеска с угла поля.
'87
'87
'86
'86
Дальний удар Джаки оказался неопасным для Куртуа.
'84
'84
'83
Виллиан недалеко от своей штрафной сбил Санчеса.
'82
Холдинг подключился к атаке, выпустив мяч в аут из-за плохого дриблинга.
'79
'78
Уэлбек не стал делиться мячом с Сенчесом в чужой штрафной, что привело к блокировке дальнейшего удара.
'77
Оспина легко словил мяч после дальнего удара Маркоса Алонсо.
'77
Азар убежал слева и опасно прострелил, но на пути мяча был опытный Мустафи.
'75
Виллиан неплохо пробил издали, но мяч полетел практически в Оспину.
'74
У Мораты заметили положение вне игры.
'72
Айуоби в быстрой атаке сместился через центр к чужой штрафной и выдал пас, который достался Куртуа.
'71
Маркос Алонсо забрался в положение вне игры.
'69
Чемберс получил повреждение.
'69
Азар в перспективной атаке сделал пас на чужого, пытаясь найти в штрафной «Арсенала» Виллиана.
'68
'68
'67
Оспина ошибся на выходе после навеса с углового, а Кристенсен простил «Арсенал», ударив головой мимо пустых ворот!
'66
Мустафи выставил ногу, заблокировав опасный удар Мозеса с угла штрафной!
'66
'66
'64
Чемберс отразил заброс Сеска в аут.
'61
Найлс сделал навес на Уэлбека, который не дотянулся к мячу головой.
'61
Маркос Алонсо не сумел обработать диагональный пас через всё поле.
'60
Совсем не держится мяч у «Арсенала», гости постоянно обороняются.
'58
Мората ворвался на край штрафной и с острого угла пробил по воротам, попав в сетку.
'57
'57
'57
Уилшир не сможет продолжить матч из-за повреждения.
'56
Оспина сумел отразить опасный выстрел Мораты из-за пределов штрафной!
'55
Пауза в матче из-за повреждения Уилшира.
'54
Мората не сориентировался во вратарской «Арсенала» после навеса Сеска с углового.
'53
Дальний удар Дринкуотера был блокирован.
'51
'49
Уэлбек легко потерял мяч у чужой штрафной, промедлив с передачей.
'47
Кристенсен неточно пробил головой после навеса с углового.
'46
Канте после розыгрыша углового подхватил мяч в штрафной «Арсенала», но пробить получилось в находившегося перед вратарской Кристенсена.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Челси» и «Арсенал» в целом показали равную игру в первой половине встречи. Обе команды с трудом атаковали, практически не имея ярких возможностей для того, чтобы открыть счёт. Впереди второй тайм.
'45
Сеск выскочил на заброс и из убойной позиции пробил головой прямо в Оспину!
'44
Мустафи придержал Морату, получив устное предупреждение.
'43
Найлс помешал Азару выскочить на свидание с Оспиной.
'42
Куртуа без проблем словил подачу Джаки со стандарта.
'41
Уэлбек далеко отпустил от себя мяч и ударил по ногам Мозеса.
'39
Айуоби опасно пробил с линии штрафной в ближний угол, где удачно отработал Куртуа, а затем Найлс получил по ногам от Мозеса, но арбитр не поставил пенальти!
'37
Сеск разыграл стандарт пасом на Канте, который неудачно пробил из-за пределов штрафной.
'35
Азар и Сеск получили повреждения.
'33
Санчес активно разминается за пределами поля.
'32
Канте здорово выбил мяч из-под ног Айуоби, сорвав планы соперника в ходе контратаки.
'32
Мустафи неточно пробил головой после навеса с углового.
'31
Найлс подхватил слева диагональ и прострелил в Мозеса, заработав очередной угловой.
'30
Джака плохо разыграл угловой, сделав низкую подачу.
'28
Найлс провалился на краю обороны, дав Мозесу опасно пробил с края штрафной, но Оспина среагировал!
'27
Мората не подстроился под опасный прострел Маркоса Алонсо.
'25
Уэлбек не сумел в одиночку прорваться в штрафную хозяев.
'24
Оспина справился с опасным выстрелом Мозеса!
'22
Ляказетт выскочил на неплохой заброс и с края штрафной «Челси» с лёта пробил мимо ворот.
'21
Мозес опередил у своей штрафной Уэлбека, сопроводив мяч за лицевую.
'20
Джака нарушением на Азаре сорвал контратаку синих, но обошлось без карточки.
'19
Джака ударом со стандарта попал в стенку из игроков «Челси», а после рикошета мяч полетел на угловой.
'18
Канте грубым подкатом срубил Айуоби перед своей штрафной.
'17
Азар нарвался на фол на половине поля «Челси».
'17
Ляказетт ворвался на край чужой штрафной, где проиграл Аспиликуэте, не сумев пробить из-под испанца.
'15
Чемберс помешал Морате обработать мяч у линии штрафной «канониров».
'14
Джака сначала приостановил контратаку «Арсенала», а затем сделал плохой заброс на Найлса.
'11
Чемберс прервал перспективный заброс Сеска, который выводил на ударную позицию Маркоса Алонсо.
'10
Ляказетт неудачно обработал мяч в быстрой атаке «Арсенала», нарвавшись на отбор.
'8
Маркос Алонсо помешал Бельерину ускориться по флангу, выбив мяч на угловой.
'8
Мората обработал мяч и вновь совершил ошибку с пасом. Очень много брака у синих.
'7
Сеск в простой ситуации небрежно сыграл в пас перед чужой штрафной.
'5
Мората сделал плохую передачу на правый фланг.
'4
Аспиликуэта перехватил первую длинную передачу, которая предназначалась Уэлбеку.
'2
Азар сделал проникающий пас на Морату, который вышел на ворота под острым углом, пробив в сетку с внешней стороны.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка английской лиги: «Челси» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.