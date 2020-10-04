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Локомотив Химки

Приблизиться к лидерам: «Локо» принимает «Химки» Глушакова. LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Локомотив» — «Химки». ОНЛАЙН

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   04 октября 14:00   |  2 тайм
Локомотив
1:1
Химки
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Лисакович 25'
Данилкин 9'
Гапон 45+1'
Боженов 46'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
31 (з)   Мацей Рыбусь
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука 35'
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
37 (з)   Станислав Магкеев
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
11 (п)   Антон Миранчук
19 (н)   Антонио Эдер
88 (н)   Виталий Лисакович 25'
22 (в)   Илья Лантратов
6 (з)   Дмитрий Тихий
4 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Евгений Гапон 45'
15 (з)   Егор Данилкин 9'
87 (п)   Кирилл Боженов 46'
18 (п)   Данил Липовой
5 (п)   Александр Трошечкин
20 (п)   Исламбек Куат 46'
44 (п)   Илья Кухарчук
88 (н)   Владимир Дядюн
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
60 (в)   Андрей Савин
4 (з)   Виталий Лысцов
41 (з)   Слободан Райкович
45 (з)   Александр Сильянов
69 (п)   Даниил Куликов 35'
76 (п)   Максим Мухин
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
67 (п)   Роман Тугарев
25 (н)   Франсуа Камано
18 (н)   Лука Джорджевич
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
42 (з)   Михаил Тихонов
8 (п)   Денис Глушаков 46'
63 (п)   Данил Казанцев
9 (п)   Максим Мартусевич
11 (п)   Резиуан Мирзов
70 (п)   Андрей Мурнин
10 (н)   Камран Алиев
45 (н)   Мохамед Конате
84 (н)   Илья Воробьёв
Трансляция
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`51

«Локо» продолжает владеть преимущество во владении мячом, но без инициативы действуют хозяева.

`49

Миранчук проверил реакцию Лантратова, ударив из пределов штрафной, — на месте кипер «Химок».

`47

ГОЛ! И тут же прилетает «Локомотиву» мяч из раздевалки! Откликнулся на классную передачу в штрафной хозяев Боженов и не менее красивым ударом пробил Гильерме. 1:1 — «Химки» сравняли счет.

`46

Замена у «Химок»: вместо Куата выходит (и дебютирует за команду) Денис Глушаков.

Перерыв

Дебютный гол Лисаковича за «Локо»:

Перерыв

Свисток судьи звучит. При счете 1:0 в пользу «Локомотива» команды отправляются в раздевалки.

`45+1

Эдер заработал фол для «Локомотива». Сфолил против форварда Гапон — ему желтая карточка.

`45

Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.

`42

Получается пока отбиваться «Химкам» от настойчивых игроков хозяев. Но, определенно, у гостей нет моментов от слова совсем.

`40

Данилкин фолит на Игнатьеве возле углового флажка. Много борьбы сегодня.

`38

Заметно сбавили в активности «железнодорожники». А пропущенный мяч никак не зарядил игроком «Химок».

`35

Замена у «Локомотива»: Ведран Чорлука не может продолжить игру из-за травмы, вместо него выходит Даниил Куликов.

`31

Идову свалил Живоглядова недалеко на бровке возле своей штрафной, но «железнодорожники» ничего опасного не придумали.

`29

Фол «Локомотива» в атаке. Магкеев в борьбе с Трошечкиным нарушил правила.

`27

Гости играют абсолютно без моментов. Должны раскрываться, чтобы зацепиться сегодня хоть за какой положительный результат.

`25

ГОЛ! Игроки «Локо» подали угловой, Чорлука сделал скидку с ближней штанги на дальнюю, откуда Лисакович не оставил шансов «Химкам». Изначально арбитр показал, что был офсайд, но разобрались в итоге. 1:0 — хозяева вышли вперед.

`22

Идову опасно играл в своей штрафной, прерывая передачу Миранчука на Игнатьева. Все чисто, не будет пенальти.

`20

«Локо» продолжает владеть преимущество и активно атаковать, но пока без смысла все это. Подача Игнатьева с фланга улетела за лицевую линию.

`18

Рыбусь совершил эффектный забег по бровке, сместился в центр и сам пробил — сильно мимо.

`16

Живоглядов не сумел принять среднего качества удобство перевод от Крыховяка и упустил снаряд за боковую линию.

`14

Попытались красно-зеленые доставить мяч в штрафную «Химок» через навес с фланга, но не лучшее это было решение.

`12

Много атакуют хозяева. Но на этот раз все завершилось фолом Эдера в чужой штрафной.

`10

Не воспользовались «железнодорожники» опасным штрафным. Миранчук не самую лучшую подачу выполнил.

`9

Данилкин сфолил недалеко от штрафной на Лисаковиче и сорвал перспективную атаку «Локо». Желтая карточка.

`7

Крыховяк самую малость не попал в створ, пробивая из-за пределов штрафной в девятку.

`5

Момент у хозяев! Эдер в центр штрафной соперника отдал классный пас на Миранчука с фланга, тот пробил в касание, но блестяще сыграл Лантратов и выручил «Химки».

`3

Пока на поле не происходит ничего интересного, вспомним новости, которые предвещали встречу. «Локо» в ближайшее время ждет серьезное усиление: по слухам, «железнодорожники» подписали контракт с хавбеком сборной России Далером Кузяевым и экс-нападающим «Спартака» Зе Луишем.

`1

Матч начался!

13:55

Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.

Денис Глушаков начнет игру на скамейке запасных.

13:53

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович. Федор Смолов не примет участие в матче из-за повреждения.

13:50

Матч начнется в 14.00 мск.

13:45

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.