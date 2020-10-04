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«Локо» продолжает владеть преимущество во владении мячом, но без инициативы действуют хозяева.
Миранчук проверил реакцию Лантратова, ударив из пределов штрафной, — на месте кипер «Химок».
ГОЛ! И тут же прилетает «Локомотиву» мяч из раздевалки! Откликнулся на классную передачу в штрафной хозяев Боженов и не менее красивым ударом пробил Гильерме. 1:1 — «Химки» сравняли счет.
Дебютный гол Лисаковича за «Локо»:
Получается пока отбиваться «Химкам» от настойчивых игроков хозяев. Но, определенно, у гостей нет моментов от слова совсем.
Данилкин фолит на Игнатьеве возле углового флажка. Много борьбы сегодня.
Заметно сбавили в активности «железнодорожники». А пропущенный мяч никак не зарядил игроком «Химок».
Идову свалил Живоглядова недалеко на бровке возле своей штрафной, но «железнодорожники» ничего опасного не придумали.
Фол «Локомотива» в атаке. Магкеев в борьбе с Трошечкиным нарушил правила.
Гости играют абсолютно без моментов. Должны раскрываться, чтобы зацепиться сегодня хоть за какой положительный результат.
Идову опасно играл в своей штрафной, прерывая передачу Миранчука на Игнатьева. Все чисто, не будет пенальти.
«Локо» продолжает владеть преимущество и активно атаковать, но пока без смысла все это. Подача Игнатьева с фланга улетела за лицевую линию.
Рыбусь совершил эффектный забег по бровке, сместился в центр и сам пробил — сильно мимо.
Живоглядов не сумел принять среднего качества удобство перевод от Крыховяка и упустил снаряд за боковую линию.
Попытались красно-зеленые доставить мяч в штрафную «Химок» через навес с фланга, но не лучшее это было решение.
Много атакуют хозяева. Но на этот раз все завершилось фолом Эдера в чужой штрафной.
Не воспользовались «железнодорожники» опасным штрафным. Миранчук не самую лучшую подачу выполнил.
Крыховяк самую малость не попал в створ, пробивая из-за пределов штрафной в девятку.
Пока на поле не происходит ничего интересного, вспомним новости, которые предвещали встречу. «Локо» в ближайшее время ждет серьезное усиление: по слухам, «железнодорожники» подписали контракт с хавбеком сборной России Далером Кузяевым и экс-нападающим «Спартака» Зе Луишем.
Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.
Денис Глушаков начнет игру на скамейке запасных.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович. Федор Смолов не примет участие в матче из-за повреждения.
Матч начнется в 14.00 мск.
В матче 10-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.