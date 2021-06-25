Экс-наставник ЦСКА считает, что тренерский штаб сборной России нужно оставить

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о возможной смене наставника национальной команды.

«Тренерский штаб менять не надо. Поддерживаю стратегический подход президента РФС Александра Дюкова, который заявил, что решения на горячую голову не нужны. Другое дело, что самим тренерам нужно разобраться и проанализировать, что произошло с командой на Евро-2020. Вечно жить воспоминаниями о чемпионате мира нельзя. То, что было вчера, сегодня уже не годится. Команду надо обновлять», передает слова Газзаева »Спорт-Экспресс».

Также специалист высказался об упреках футболистов и главного тренера в слишком высоких зарплатах.

«Скажите, почему никто не вспоминает про Фабио Капелло? У иностранца была зарплата 10 миллионов евро в год. И что он дал нашему футболу? Занял последнее место в группе на чемпионате мира», — сказал Газзаев.

Ранее Газзаев заявил, что нужно создавать новую сборную России.