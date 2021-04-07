«Русский Балотелли»: Итальянские журналисты раскритиковали Кокорина

Итальянский портал Calciomercato.com опубликовал статью с критикой нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. В ней российского форварда сравнивают с Марио Балотелли и называю этот трансфер одним из главных провалов серии А.

Авторы материала высказались о Кокорине так: «Типичный футболист, сочетающий в себе гениальность и безрассудство. Он способен показывать фантастические вещи на поле и при этом делать необъяснимые глупости за его пределами».

Журналисты считают, что Кокорин, вместо того, чтобы приносить команде пользу, стал проблемой проблемой. При этом его контракт рассчитан на три года.

Кокорин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Ранее сообщалось, что В Италии посоветовали Кокорину покинуть «Фиорентину».