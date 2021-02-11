Тренер по стрельбе сборной России по биатлону высказался о промахах Мироновой

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Алексей Волков высказался о промахах Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсменка зашла на два штрафных круга после стрельбы в стойке на третьем этапе гонки. В итоге российская команда пришла к финишу девятой.

«Не было предчувствия, что мы сходим на круги, тем более на два. Три центральных выстрела, то есть в «лежку» все. Первые были рядом. А последующие допы уже были очень хаотичные и далекие», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Ранее чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин объяснил промахи Мироновой в смешанной эстафете.