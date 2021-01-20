Бородюк прокомментировал решение Тедеско покинуть «Спартак»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинуть московский клуб по истечении контракта.

Напомним, что контракт Доменико Тедеско с московским «Спартаком» истекает летом 2020 года.

По мнению тренера, футболистам московского клуба «абсолютно все равно».

«Они, наверное, в основном реагируют на себя, как они будут играть. Что касается тренера, то он абсолютно правильно сделал, что заявил о своем решении», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.