Смородская будет участвовать в выборах президента Олимп — ФНЛ

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская будет участвовать в выборах президента Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента Олимп — ФНЛ. Она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», — сказал источник.

Напомним, Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» проведет сборы в Испании.