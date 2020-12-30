Смородская будет участвовать в выборах президента Олимп — ФНЛ
Андрей Черников
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская будет участвовать в выборах президента Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Ольга Юрьевна приняла окончательное решение о выдвижении на пост президента Олимп — ФНЛ. Она будет участвовать в выборах и подала необходимые документы», — сказал источник.
Напомним, Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год.
Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» проведет сборы в Испании.