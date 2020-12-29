Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из команды.

В Instagram специалист отметил, что в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми ему было приятно работать все эти годы, а Игорь Акинфеев является замечательным человеком и феноменальным вратарем.

«Отдельно хочу поблагодарить Леонида Слуцкого, который в свое время позвал меня в ЦСКА. Многое почерпнул у него в профессиональном плане», — добавил специалист.



Ранее Понтус Вернблум назвал Слуцкого ужасным певцом.