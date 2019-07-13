Агент Фернандеша высказался о контракте игрока с «Локомотивом»

Агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал подписание контракта с московским «Локомотивом», передает «Чемпионат.com».

Агент проинформировал, что в скором времени новое соглашение будет подписано. Предыдущий контракт истек в конце июня, футболист стал свободным агентом.

«Переговоры с «Локомотивом» по Фернандешу продолжаются. Ситуация очень скоро может решиться, такое возможно. Сам Фернандеш приехал в Москву, упорно тренируется каждый день по два раза. Объективные условия для того, чтобы продлить отношения есть. Остались субъективные, обе стороны заинтересованы в продлении. Осталось понять хватит ли для этого возможностей», — сказал Барбоза.

Фернандеш перешел в стан «железнодорожников» в 2014 году.

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