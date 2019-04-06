Бутырская довольна вызовом Туктамышевой на командный чемпионат мира

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Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала возвращение Елизаветы Туктамышевой на большой лед, передает «Московский комсомолец».

Спортсменка сама прекрасно понимает, какого оказаться в числе запасных. По ее словам, после такого начинаешь еще усерднее тренироваться, чтоб в будущем не оказываться «за бортом».

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«Я очень довольна, что Туктамышева вернулась на большой лед после паузы. Она,как и я, прошла через множество побед и поражений. У Лизы удивительная техника прыжка. И все так мощно. Хочу и дальше наблюдать за ее развитием, тем более что она доказала свое стремление идти дальше», — заявила Бутырская.

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