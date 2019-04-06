Бутырская довольна вызовом Туктамышевой на командный чемпионат мира
Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала возвращение Елизаветы Туктамышевой на большой лед, передает «Московский комсомолец».
Спортсменка сама прекрасно понимает, какого оказаться в числе запасных. По ее словам, после такого начинаешь еще усерднее тренироваться, чтоб в будущем не оказываться «за бортом».
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«Я очень довольна, что Туктамышева вернулась на большой лед после паузы. Она,как и я, прошла через множество побед и поражений. У Лизы удивительная техника прыжка. И все так мощно. Хочу и дальше наблюдать за ее развитием, тем более что она доказала свое стремление идти дальше», — заявила Бутырская.
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