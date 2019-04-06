Американская фигуристка оценила выступление Загитовой на ЧМ

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Американская фигуристка Эшли Вагнер оценила выступление россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира в Японии, передает ТАСС.

Американка, которая ранее критиковала Загитову за исполнение всех сложных прыжковых элементов в конце программы, заявила, что ее победа была невероятной.

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«Я ценю все, чего она добилась. В этом году каждая фигуристка хотела ее обойти, у нее был статус олимпийской чемпионки, но она все равно выиграла чемпионат мира под таким давлением — это невероятно. В прошлом году, мне кажется, ее произвольная программа была несбалансированной, но Загитова здорово выступала», — написала Вагнер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Туктамышеву раскритиковали за стриптиз на льду.