«Нант» выйдет на матч с «Нимом» в черной форме в память о погибшем Сале

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Футболисты «Нанта» в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» сыграют в черных футболках в память о погибшем бывшем нападающем команды Эмилиано Сале, сообщает «Советский спорт».

Напомним, в середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». 21 января он вылетел в Англию, но позже самолет пропал с радаров. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. 3 февраля самолет был замечен на морском дне недалеко от Гернси. Самолет находится под водой на глубине 67 метров.

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8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.

Ранее стало известно, что французский «Нант» принял решение вывести из обращения девятый номер, под которым должен был выступать погибший нападающий Эмилиано Сала.