«Нант» выйдет на матч с «Нимом» в черной форме в память о погибшем Сале
Футболисты «Нанта» в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» сыграют в черных футболках в память о погибшем бывшем нападающем команды Эмилиано Сале, сообщает «Советский спорт».
Напомним, в середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». 21 января он вылетел в Англию, но позже самолет пропал с радаров. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. 3 февраля самолет был замечен на морском дне недалеко от Гернси. Самолет находится под водой на глубине 67 метров.
8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.
Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.
Ранее стало известно, что французский «Нант» принял решение вывести из обращения девятый номер, под которым должен был выступать погибший нападающий Эмилиано Сала.
Un dimanche pour Emi' ��— FC Nantes (@FCNantes) 10 февраля 2019 г.
- Maillot noir floqué Sala
- Tout le stade à 9€
- Tifo dans le stade
- Moment de recueillement à 14h00
- Minute d'applaudissements#PlayForSala | #FCNNO pic.twitter.com/0tBYlDAqIL