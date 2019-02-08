«Нант» вывел из обращения игровой номер Салы
Французский «Нант» принял решение вывести из обращения девятый номер, под которым должен был выступать погибший нападающий Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».
Сообщение было опубликовано на официальном сайте клуба.
«В связи с с огромным вкладом Эмилиано Сала в большую историю «Нанта», девятый номер, под которым он выступал, больше не используется», — гласит заявление.
Предложение о прекращении использования девятого номера поддержал лично президент клуба Вальдемар Кита.
«Произошедшая трагедия опустошила всех. Эмилиано оставил свой след в истории клуба. Мы хотим почтить его память, выведя из обращения девятый номер», — ответил глава.
Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.
Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.
Ранее ФИФА выразила соболезнования семье и друзьям погибшего Салы.