«Нант» вывел из обращения игровой номер Салы

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Французский «Нант» принял решение вывести из обращения девятый номер, под которым должен был выступать погибший нападающий Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».

Сообщение было опубликовано на официальном сайте клуба.

«В связи с с огромным вкладом Эмилиано Сала в большую историю «Нанта», девятый номер, под которым он выступал, больше не используется», — гласит заявление.

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Предложение о прекращении использования девятого номера поддержал лично президент клуба Вальдемар Кита.

«Произошедшая трагедия опустошила всех. Эмилиано оставил свой след в истории клуба. Мы хотим почтить его память, выведя из обращения девятый номер», — ответил глава.

Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.

Ранее ФИФА выразила соболезнования семье и друзьям погибшего Салы.