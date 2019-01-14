Перес может покинуть совет директоров Федерации футбола Испании из-за судей
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании, сообщает «Советский спорт».
По информации As, босс «сливочных» недоволен решениями арбитров, принятыми с помощью системы видеопомощи (VAR), в матчах его команды против «Бетиса» и «Реала Сосьедада».
В матче 18-го тура испанской Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад» арбитр не поставил пенальти в ворота соперника мадридцев после столкновения нападающего «королевского клуба» Винисиуса Жуниора с голкипером Рульи в штрафной «бело-голубых». Стоит отметить, что судья при этом даже не прибегнул к системе VAR.
В матче с «Бетисом» рефери засчитал гол в ворота столичной команды после просмотра видеоповтора. Однако, по мнению президента мадридцев, мяч был забит с нарушениями.
Перес входит в совет директоров Федерации футбола Испании с 19 декабря 2018 года.
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