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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подарил капитанскую повязку бразильскому болельщику Томеру Савойе, который посетил матч ЦСКА, сообщает Sport24.

Савойя стал известен после нецензурной фразы, которую он выкрикнул во время матча чемпионата мира — 2018, и обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ему российское гражданство.

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Перед началом матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» болельщик нанес символический удар по мячу и признался, что стал фанатом столичного клуба.

«У меня есть капитанская повязка Рожерио Сени, повязка Лугано из сборной Уругвая, Икера Касильяса, и теперь Игоря Акинфеева», — рассказал бразилец после того, как Акинфеев вручил ему капитанскую повязку.

Ранее сообщалось, что популярный бразильский болельщик посетит матч ЦСКА — «Ростов».