Феттель стал победителем квалификации Гран-при Канады

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Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, сообщает ТАСС.

Немецкий пилот показал лучшее время, проехав круг за 1 минуту 10,764 секунды. Вторым стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (1.10,857). А замкнул тройку голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1.10,937).

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Для Феттеля эта победа стала 54-й в карьере в квалификации Гран-при «Формулы-1».

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат.

Ранее пилот «Формулы-1» задавил сурка во время практики Гран-при Канады.