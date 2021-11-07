13' ГОЛ! Выиграли москвичи борьбу у лицевого борта, после чего вывели Каменева на чистый лёд — бросок с кистей получился точно в угол ворот!

12' Гусев от лицевой решил нанести бросок, но голкипер ЦСКА контролировал ближнюю штангу!

11' Кузьменко не дали бросить из центра зоны — успели Андрея закрыть в момент передачи!

10' Не смогли питерцы реализовать численное преимущество. Игра «5 на 5»!

9' Фальковский без помех бросал без из правого круга вбрасывания — Рейдеборн надёжно закрыл ближний угол ворот!

8' Время первого удаления! Ошиблись московские армейцы на смене, выпустив шестого полевого. Окулова отправили отбывать командный штраф.

8' Гусев по центру продвинулся на ползоны и бросил с кистей — Карнаухов на пути!

7' Киселевич бросил с кистей от синей линии — Юханссон в ловушку спрятал шайбу!

6' Фантенберг заблокировал бросок Хулапова с ползоны — в конёк угодила шайба!

5' Больше игры в зоне ЦСКА в стартовый отрезок армейского дерби!

3' Фальковского вывели на бросок из правого круга вбрасывания — Рейдеборн отразил шайбу!

2' Ошиблись питерцы в своей зоне, но Карнаухов после перехвата не смог доставить шайбу до Григоренко!

1' Состоялось стартовое вбрасывание, поехали!

0' Адам Рейдеборн против Ларса Юханссона — шведская дуэль вратарей!