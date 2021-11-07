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Бой двух столиц: ЦСКА против СКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. Онлайн

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Фрагмент матча ЦСКА — СКА

Фрагмент матча ЦСКА — СКА

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА принимает петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
07 ноября 17:00
ЦСКА
Москва
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Константин Оленин  (Москва, Россия), Сергей Юдаков  (Москва, Россия)
1-й период

12'23" Каменев

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13'
ГОЛ! Выиграли москвичи борьбу у лицевого борта, после чего вывели Каменева на чистый лёд — бросок с кистей получился точно в угол ворот!
12'
Гусев от лицевой решил нанести бросок, но голкипер ЦСКА контролировал ближнюю штангу!
11'
Кузьменко не дали бросить из центра зоны — успели Андрея закрыть в момент передачи!
10'
Не смогли питерцы реализовать численное преимущество. Игра «5 на 5»!
9'
Фальковский без помех бросал без из правого круга вбрасывания — Рейдеборн надёжно закрыл ближний угол ворот!
8'
Время первого удаления! Ошиблись московские армейцы на смене, выпустив шестого полевого. Окулова отправили отбывать командный штраф.
8'
Гусев по центру продвинулся на ползоны и бросил с кистей — Карнаухов на пути!
7'
Киселевич бросил с кистей от синей линии — Юханссон в ловушку спрятал шайбу!
6'
Фантенберг заблокировал бросок Хулапова с ползоны — в конёк угодила шайба!
5'
Больше игры в зоне ЦСКА в стартовый отрезок армейского дерби!
3'
Фальковского вывели на бросок из правого круга вбрасывания — Рейдеборн отразил шайбу!
2'
Ошиблись питерцы в своей зоне, но Карнаухов после перехвата не смог доставить шайбу до Григоренко!
1'
Состоялось стартовое вбрасывание, поехали!
0'
Адам Рейдеборн против Ларса Юханссона — шведская дуэль вратарей!
0'
Ждать ли Знарка в СКА и кому выгоден вброс про Шипачёва? Главные инсайды КХЛ
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — СКА. Начало армейского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
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