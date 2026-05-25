25 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

25 мая в России поздравления с профессиональным праздником принимают филологи. Международный день пропавших детей напоминает о проблеме защиты несовершеннолетних. Поклонники спорта сегодня празднуют Всемирный день футбола. Какие еще памятные даты и праздники приходится на 25 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 25 мая

* День филолога в России

Праздник посвящен людям, которые изучают язык и литературу. Он подчеркивает особый вклад филологов в сохранение и развитие языковых норм, литературного наследия и грамотности общества. В этот день проходят научные конференции, литературные чтения, мастер‑классы и образовательные мероприятия. Особенно широко эту дату празднуют студенты и преподаватели филологических факультетов. Праздник отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры.

* Международный день пропавших детей

Идея учредить специальный день, посвященный проблеме исчезновения детей, впервые возникла в Соединенных Штатах. 25 мая 1979 года бесследно исчез шестилетний американский школьник Эван Лейтс — его так и не удалось найти. Спустя четыре года, в 1983 году, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.

Позже дату стали отмечать во всем мире. Ежегодные мероприятия в этот день призваны обратить внимание общества на проблему защиты детей от похищений, опасных жизненных ситуаций и противоправных действий.

Всемирный день футбола

В честь 100-летия со дня проведения первого международного футбольного турнира в рамках Олимпийских игр он прошел в 1924 году в Париже ООН в 2024 году учредила Всемирный день футбола. Игра существует тысячи лет: известны ее предшественники в Древнем Китае, Греции и Риме. Современный футбол сформировался в Англии в XIX веке. А в 1904 году была основана ФИФА, которая сейчас объединяет 211 национальных федераций футбола. ООН призывает развивать футбол на местах и использовать его для укрепления мира и здоровья людей.

* День Нерпенка

Экологический праздник в защиту детенышей байкальской нерпы их называют нерпята или бельки придумали волонтеры в Иркутске, чтобы привлечь внимание к браконьерской охоте и загрязнению Байкала. Девиз праздника: «Они не шкуры, а дети». В этот день проходят выставки, конкурсы и акции. Главные участники мероприятий — молодежь и экологи.

* Всемирный день щитовидной железы

Дата отмечается с 2008 года в России и других странах по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации тиреоидология — область медицины, которая занимается диагностикой и лечением заболеваний щитовидной железы.

Главная цель — шире информировать людей о болезнях щитовидной железы, способах их лечения, диагностики и профилактики. Такие заболевания часто возникают из-за нехватки йода в организме, и в большинстве случаев их можно предотвратить. Многие ошибочно полагают, что дефицит йода влияет только на размер щитовидной железы, но это не так. Например, у беременной женщины йододефицит способен вызвать необратимые нарушения в развитии нервной системы будущего ребенка.

День освобождения Африки

25 мая 1963 года 30 африканских лидеров создали Организацию африканского единства. Ее целями стали укрепление единства континента, уничтожение всех видов колониализма и самоопределение народов Африки. В честь этого события в 1999 году ООН учредила День освобождения Африки и Неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

* Всемирный день Таро

Каждый год 25 мая отмечают свой профессиональный праздник все, кто работает с картами Таро. Дата появилась в 2003 году по инициативе американки Дэн Элдер — мастера Таро, которая хотела показать, что ее сфера деятельности — не мошенничество и манипуляция, а инструмент для консультаций, медитации и самопознания.

Сами карты Таро известны с середины XIV века. Изначально в них играли (в Италии, Франции, Австрии), а для гаданий стали использовать только с конца XVIII века.

Веселые праздники 25 мая • День счастливого билетика. Неофициальный праздник всех, кто ищет удачу в цифрах на проездных билетах. Если сумма первых трех цифр номера равна сумме последних трех — удача. Дальше положено загадать желание и съесть билетик. • Праздник свободы причесок. Сегодня можно освободиться от стереотипов и стандартов красоты, позволяя каждому делать с волосами все, что душе угодно, — от ирокеза до разноцветных кудрей. • День полотенца. Праздник придумали поклонники британского писателя Дугласа Адамса. В этот день люди носят с собой полотенце. Так они отдают дань памяти автору знаменитого романа «Автостопом по Галактике». В книге полотенце названо самой полезной вещью для путешественника: им можно укрыться, подать сигнал бедствия, защитить лицо от ядовитого газа или использовать как оружие.

Что отмечают в разных странах 25 мая

День независимости — Иордания. Главный государственный праздник отмечают в честь события 1946 года, когда княжество Трансиордания получило свободу от британского управления. В этот день в столице Аммане проходит парад, а король обращается к нации с поздравлением и принимает зарубежных гостей. Для граждан Иордании это выходной день.

Весенний выходной — Великобритания. Праздник выпадает на последний понедельник мая. Его также называют Днем весны. В старину в этот день пели, танцевали и соревновались в стрельбе из лука. Сегодня традиция упростилась: люди встречаются с родными, отдыхают на природе или ездят в небольшие путешествия. Накануне дома и улицы украшают гирляндами из весенних цветов.

День клоуна — Перу. Праздник посвящен знаменитому артисту цирка Хосе Альваресу (клоуну Тони), который в 1980-х годах разъезжал с шапито по бедным районам и радовал людей. В праздник по улицам перуанской столицы Лимы проходят сотни клоунов в ярких нарядах. Они устраивают конкурсы, представления и дарят детям конфеты. Традиции уже более 20 лет. Шествие обычно заканчивается у здания конгресса: клоуны пытаются привлечь внимание властей и добиться для своего дня официального статуса.

Религиозные праздники 25 мая

* День прославления святого Ермогена (Гермогена), патриарха Московского

Святой Ермоген — известный церковный и государственный деятель смутного времени. Он был свидетелем обретения Казанской иконы Божией Матери и составил в ее честь службу. На посту патриарха Московского и всея Руси, который он занимал с 1606 года, Ермоген стал главным вдохновителем народных ополчений. Он рассылал по городам грамоты с призывами восстать против чужеземцев и наставлял руководителей народных войск. Святой умер в земляной темнице Чудова монастыря в Москве, не дожив до освобождения столицы Мининым и Пожарским совсем немного.

Народные праздники 25 мая

* Епифанов день

В народе этот день назвали в честь святителя Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви. В этот день особым оберегом считалась цветущая рябина, которая, по поверьям, обладала магической силой. Люди обращались к ней за защитой от пожаров, бед и сглаза. Незамужние девушки ходили к дереву, чтобы попросить его о хорошем женихе. Еще один обычай дня — надевать красные бусы, символизирующие ягоды рябины.

Веточку рябины ставили дома в воду: чем дольше она не вянет, тем дольше семье сопутствует удача. В этот день по традиции под окном сажали рябину — чтобы дерево оберегало жилище от бед.

Именины 25 мая

* Ян;

* Филипп;

* Федор;

* Теодор;

* Семен;

* Петр;

* Иван;

* Денис;

* Герман;

* Антон.

Приметы: что можно и нельзя делать 25 мая

Приметы о погоде

Если рябина пышно цветет — урожай будет богатым.

Красный восход солнца — к жаркому лету.

Много майских жуков — лето будет засушливым.

Что можно делать 25 мая

* Посадить ветку рябины — для удачи и защиты дома.

* Девушкам — надеть красные бусы, чтобы привлечь жениха.

* Помогать нуждающимся и раздавать милостыню.

Что нельзя делать 25 мая

* Ломать ветки рябины — к болезням и бедам.

* Ссориться, ругаться и грустить — притягивает несчастья.

* Гадать — попытка узнать будущее вредит настоящему.

Лунный календарь 25 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 10-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Дева, затем переходит в Весы.

День оценивается астрологами как неоднозначный. В первой половине стоит избегать конфликтов и не испытывать иллюзий — обманы и самообманы сегодня весьма вероятны. Зато после полудня энергия начнет выравниваться, и можно спокойно заниматься рутинными делами, которые давно ждут своего часа.

Луна в Деве подталкивает к порядку, анализу и вниманию к мелочам. Если верить звездным раскладам, это хорошее время для уборки, сортировки документов, проверки счетов и любой работы, где важна точность. Крупные покупки и рискованные финансовые операции лучше отложить. Растущая Луна добавляет сил и оптимизма, но эмоции могут взять верх над разумом. Поэтому главный совет — слушать интуицию и не принимать поспешных решений.

25 мая родились люди под знаком Близнецов, их планета-управитель — Меркурий. Представители знака отличаются общительностью, остроумием, а также некоторой переменчивостью.

Какие исторические события произошли 25 мая

* 1682 год — в Москве вспыхнул Стрелецкий бунт.

* 1787 год — в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона собрался Конституционный конвент, чтобы выработать конституцию США.

* 1869 год — открыто здание Венской оперы, ставшей одним из важнейших оперных центров мира.

* 1919 год — на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников.

* 1977 год — на экраны вышел первый фильм франшизы «Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса «Эпизод IV: Новая надежда».

* 1989 год — на I Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран председателем Верховного Совета СССР.

* 1990 год — в СССР представлена программа перехода к «регулируемой рыночной экономике».

* 2003 год — мультфильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио.

Кто родился 25 мая

* В 1803 году родился Ральф Уолдо Эмерсон — американский поэт, эссеист и философ, создатель теории трансцендентализма.

* В 1913 году родился Доналд Маклейн — британский дипломат, бывший также агентом советской разведки, член «Кэмбриджской пятерки».

* В 1930 году родилась Соня Рикель — кутюрье, «королева трикотажа», основательница модного дома.

* В 1931 году родился Георгий Гречко — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

* В 1941 году родился Олег Даль — советский актер театра и кино, поэт, драматург.

Кто скончался 25 мая * В 1591 году скончался царевич Дмитрий — сын Ивана Грозного. * В 1911 году скончался Василий Ключевский — выдающийся русский историк. * В 1945 году скончался Демьян Бедный — советский поэт и публицист.

Кто отмечает день рождения 25 мая

* 87 лет исполняется Иэну Маккелену — британскому актеру театра и кино (Гэндальф из «Властелина колец» и «Хоббита»).

* 84 года исполняется Александру Калягину — советскому актеру, основателю и худруку театра Et Cetera.

* 56 лет исполняется Октавии Спенсер — американской актрисе, обладательнице «Оскара» за фильм «Прислуга».

* 55 лет исполняется Кристине Орбакайте — звезде российской эстрады, дочери Аллы Пугачевой.

* 50 лет исполняется Киллиану Мерфи — ирландскому актеру («28 дней спустя», «Дюнкерк», «Оппенгеймер»).