Война США и Израиля против Ирана
Иран может открыть Ормузский пролив и уничтожить запасы урана. Что вошло в проект сделки с США?

Иран в случае подписания рамочного соглашения с США должен немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства, сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

По данным газеты, условия открытия пролива будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании. Вашингтон и Тегеран обсуждают его как часть более широкого соглашения о прекращении военных действий.

Меморандум о взаимопонимании должен стать частью попытки США и Ирана выйти на финальное соглашение о завершении войны. Газета пишет, что после открытия Ормузского пролива США и их союзники должны объявить о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Axios сообщило, что обсуждаемый вариант сделки включает открытие Ормузского пролива в рамках продления прекращения огня на 60 дней. По данным издания, речь идет о свободном проходе судов через пролив и снятии ограничений, связанных с военным контролем над морским маршрутом.

Уран стал главным условием

В проект рамочного соглашения, по данным WP, также вошли обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и уничтожить все запасы обогащенного урана. Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил газете, что меморандум должен обязать Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия, включая отказ от ядерного топлива.

При этом Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщил, что вопрос ядерных запасов не входит в нынешнее предварительное соглашение и должен обсуждаться позднее в рамках переговоров о финальной сделке.

The Guardian также писала, что ядерная часть остается одним из спорных элементов. По данным издания, предложенный вариант сделки может предусматривать переговоры по ядерной программе в течение периода прекращения огня, однако Тегеран, как отмечает газета, не готов передать запасы высокообогащенного урана.

Что говорит МАГАТЭ

В докладе говорится, что общий запас обогащенного урана Ирана на 13 июня 2025 года оценивался в 9874,9 кг. Обогащенный уран — это уран, в котором увеличена доля изотопа U-235, необходимого для работы ядерных реакторов, а при более высоком уровне обогащения — потенциально и для военных целей. Из общего объема 9040,5 кг приходилось на уран в форме гексафторида урана — химического соединения, которое используют в газовых центрифугах для обогащения. Еще 834,4 кг находились в других формах.

В запасах гексафторида урана МАГАТЭ отдельно выделяло 2391,1 кг урана, обогащенного до 2%, 6024,4 кг — до 5%, 184,1 кг — до 20% и 440,9 кг — до 60%. Для большинства энергетических реакторов обычно используется низкообогащенный уран с уровнем обогащения примерно 3-5%. Уран, обогащенный до 20% и выше, уже относится к более чувствительной категории с точки зрения международного контроля, а уровень 60% значительно ближе к оружейному уровню, который обычно связывают с отметкой около 90%.

МАГАТЭ уточняло, что из 440,9 кг урана, обогащенного до 60%, инспекторы успели проверить 432,9 кг. Речь идет о проверке данных, которые Иран передает агентству: сколько ядерного материала находится на объектах и в каком он состоянии. После ударов по иранским ядерным объектам в июне 2025 года Тегеран, как утверждают в МАГАТЭ, не предоставил агентству полный доступ для новых проверок.

 
