Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е

Лидер одной из самых беспощадных банд в истории России, Тагирьяновской ОПГ, заявил, что у него было много должников, и он жестоко справлялся с ними. Об этом сам главарь ОПГ Эдуард Тагирьянов рассказал «Ленте.ру».

В 1990-е Тагирьянов основал один из первых в Татарстане швейных кооперативов, затем начал заниматься торговлей водкой. Именно водочный бизнес, по его словам, привел к росту числа должников. Один из первых перекупщиков решил «кинуть» Тагирьянова и был похищен. Подручные Тагирьянова жестоко били должника до тех пор, пока он не уговорил брата вернуть за него долг.

«Кто-то реально не мог отдать деньги, к таким у меня вопросов не было. Но были другие должники, которые считали, что не вернуть деньги за продукцию как бы нормально. Вот отсюда наше первое преступление», — рассказал Тагиров, уточнив, что подобные «расправы» случались регулярно.

По его словам, водочная торговля приносила огромный доход — денег якобы было столько, что с трудом можно было закрыть забитые купюрами багажники авто.

Банда Эдуарда Тагирьянова — преступная группировка, занимавшаяся похищениями и убийствами людей на протяжении 1995-2003 годов в Набережных Челнах. В настоящее время Тагирьянов отбывает пожизненный срок за преступления созданной им банды. В 2012 году он официально попросил прощения у татарстанских правоохранительных органов. «Тагирьяновским» посвящено несколько документальных фильмов.

Ранее в Москве вынесли вердикт главарю банды из 90-х.