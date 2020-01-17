Историк Соколов попросил не превращать историю с убийством аспирантки в «ток-шоу»
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко заявил, что из истории с этим тяжким преступлением не нужно делать ток-шоу. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Он отметил, что очень сожалеет о произошедшем.
«Но не прошу меня простить. Прощение здесь не уместно. Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу», — сказал Соколов.
Он также отметил, что в их отношениях с Ещенко до того момента, как они стали жить вместе, наблюдалась идиллия.
Ранее обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу.
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