Историк Соколов попросил не превращать историю с убийством аспирантки в «ток-шоу»

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Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко заявил, что из истории с этим тяжким преступлением не нужно делать ток-шоу. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Он отметил, что очень сожалеет о произошедшем.

«Но не прошу меня простить. Прощение здесь не уместно. Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу», — сказал Соколов.

Он также отметил, что в их отношениях с Ещенко до того момента, как они стали жить вместе, наблюдалась идиллия.

Ранее обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу.

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