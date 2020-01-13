СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

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Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» виновным в крушении самолета в Шереметьево. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Он отметил, что расследование о действиях наземных служб не будет продолжено.

Сотрудник правоохранительных органов уведомил, что у следствия уже есть заключение экспертов о четкой причине катастрофы.

«Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов», — сказал Краснов.

По его словам, пилот создал разрушающую перегрузку, которая превышает эксплуатационные ограничения этого самолета.

Как известно, Евдокимову уже предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации лайнера. При этом он не признает свою вину.

В мае случилась катастрофа с участием лайнера: в ходе экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. На борту находились 78 человек. Из них выжили 37.

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