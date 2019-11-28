Житель Тольятти получил 20 лет колонии за убийство годовалой дочери
Самарский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения в колонию строгого режима на 20 лет по отношению к жителю Тольятти, который избил до смерти свою годовалую дочь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Как отмечается, инцидент произошел 30 октября 2018 года. Ребенок с телесными повреждениями был доставлен в местную больницу, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Впоследствии выяснилось, что девочку избил отец, когда был пьян. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Девочка скончалась на следующий день.
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