Аэропорт Гатвик возобновил работу после двухдневного перерыва из-за дронов
Лондонский аэропорт Гатвик возобновил работу после перерыва, который продлился почти два дня, из-за полетов дронов вблизи воздушной гавани. Об этом говорится на сайте Гатвика.
Как отмечается, в настоящее время взлетно-посадочная полоса аэропорта открыта, запланировано небольшое число посадок и взлетов.
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Ранее стало известно, что все прилеты и вылеты из аэропорта приостановили из-за двух дронов.
По данным полиции, появление дронов в воздушном пространстве над аэропортом не было связано с терроризмом.