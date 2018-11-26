При землетрясении в Иракском Курдистане пострадали 43 человека

Один человек погиб и 43 пострадали в Иракском Курдистане в результате землетрясения, сообщает Rudaw со ссылкой на центр по координации кризисных ситуаций.

Уточняется, что землетрясение произошло в районе ирано-иракской границы.

Ранее власти Ирана сообщили о том, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе пострадали более 420 человек.

Сообщается также о том, что в пострадавшие от землетрясения районы были направлены 23 оперативные группы.