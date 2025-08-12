Сколько детей у Рамзана Кадырова и чем известны наследники главы Чеченской Республики

Что известно о детях Кадырова: чем занимаются сыновья и дочери и какие у них должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров — многодетный отец: по официальным данным, в его семье 14 детей. Старшие наследники Кадырова занимают ключевые позиции в правительстве республики, вовлечены в политику и бизнес-проекты, имеют многочисленные награды. Младшие — делают успехи в учебе, изучении Корана и спорте, о чем время от времени их отец пишет в своих соцсетях. Подробнее о детях главы Чеченской Республики — в материале «Газеты.Ru».

Семья главы Чеченской республики

По официальным данным, первая и единственная жена Кадырова — Медни Мусаевна Кадырова (в девичестве Айдамирова). С ней чеченский лидер познакомился еще в школе. В 2009 году Медни Кадырова основала модный дом «Firdaws», выпускающий мусульманскую одежду. Также она является вице-президентом Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни.

С Рамзаном Кадыровым они скрепили узы в 1990-х, когда в республике еще шли боевые действия.

Воспоминаниями о первых годах семейной жизни Кадыров поделился в личном Telegram-канале. По словам главы Чечни, в то сложное время семья выживала за счет подсобного хозяйства — огорода и скота. Сразу после свадьбы он уехал на месяц в горный Беной. Когда вернулся, супруги так и не увидел: она поехала к родителям, у которых в доме был «большой и добротный» подвал — место, где можно было спастись от бомб. Долгое время они не виделись. «И это было самое безобидное испытание в нашей жизни», — заключил Рамзан Кадыров.

Он также признался, что в первые годы брака пара столкнулась с потерей ребенка. «Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время. У меня работа, выезды, заседания, инспекции. У них — школа, Коран, спорт, иностранные языки, кружки», — рассказал Кадыров в той же публикации.

kadyrov_95/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ноябре 2022 года Медни Кадырова была удостоена почетного звания «Мать-героиня». Награда положена россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким мамам также выплачивается единовременное поощрение в один миллион рублей.

По разным данным, родственники Рамзана Кадырова, в том числе старшие дети, занимают около трех десятков высоких должностей в правительстве и государственных структурах республики и имеют множество наград.

Родные сыновья Кадырова

Ахмат Кадыров

Старший сын Рамзана Кадырова родился 8 ноября 2005 года. Его назвали в честь деда, первого президента Чеченской Республики. К восьми годам мальчик выучил наизусть Коран. С детства занимался спортом: смешанными единоборствами и боксом.

close Ахмат Кадыров в 2024 году Елена Афонина/ТАСС

С 16 лет Ахмат Кадыров руководил отделением «Движения первых», а фактически — молодежной политикой в республике. В 2024 году занял должность министра спорта Чечни, а также пост президента футбольного клуба «Ахмат», став самым молодым руководителем клуба в истории Российской премьер-лиги. Также Ахмат Кадыров получил звание «Почетный гражданин города Грозный» за вклад в развитие спорта.

Известно, что в 2023 году Ахмат Кадыров женился. С предстоящим событием его поздравил президент России Владимир Путин, о чем Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

Зелимхан (Эли) Кадыров

close Эли Кадыров на фоне флага с портретом Ахмата Кадырова, 2022 год Павел Бедняков/РИА Новости

Второй сын главы Чечни родился 14 декабря 2006 года. Он носит то же имя, что и рано умерший старший брат главы Чеченской Республики, старшина спецроты МВД. В детстве Зелимхан интересовался наукой, в семье его звали «ученым». Но позже с головой окунулся в спорт. В 16-летнем возрасте Эли дебютировал как боец ММА. Поединок состоялся на «ЦСКА Арене» в Москве и длился всего три минуты. Эли техническим нокаутом одержал победу. В 2024 году был награжден медалью «За заслуги перед Чечней».

close Адам Кадыров во время массового шествия по случаю выборов президента РФ в Грозном, 2024 год Елена Афонина

Адам родился 24 ноября 2007 года. Он – тезка родственника семьи, депутата Госдумы Адама Делимханова. Несмотря на совсем юный возраст, молодой человек удостоился множества высоких наград. В общей сложности у него семь орденов, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» первой степени, а также орден «Трудовая доблесть России». Также Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.

В 2023 году большой общественный резонанс вызвала скандальная история с Адамом Кадыровым, который избил 19-летнего Никиту Журавеля. Студент находился в чеченском СИЗО в статусе подозреваемого по делу о сожжении Корана. Видео инцидента опубликовал сам глава республики.

В апреле 2025 года стало известно, что 17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности региона. Публикация с упоминанием новой должности Кадырова-младшего появилась в Telegram-канале ведомства.

Также стало известно о женитьбе Адама. Об этом сообщила старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Младшим сыновьям Рамзана Кадырова, согласно данным открытых источников, от 8 до 11 лет. Их пятеро:

Шейх-Мохаммед;



Шейх-Ахмат;



Абдуллах;



близнецы Хасан и Хусейн.

close Рамзан Кадыров со своими сыновьями RKadyrov_95/Telegram

Дочери Кадырова

Айшат Кадырова

Старшая дочь главы Чечни (и старший ребенок в семье) родилась 31 декабря 1998 года. Она окончила экономический факультет Чеченского государственного университета. В октябре 2021 года Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни. А уже спустя два года Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни.

В конце февраля 2025 года Айшат Кадырова сообщила, что покидает пост замглавы правительства республики и вернется к работе в основанном ее матерью модном доме «Firdaws», учредителем которого она является. Айшат отметила, что работа в правительстве была для нее важным опытом, но такая деятельность больше подходит «для сильного мужчины». Она добавила, что сможет принести больше пользы, занимаясь бизнесом, а не политикой.

close Магомед Чабаев/РИА Новости

В 2017 году в СМИ появились сообщения о свадьбе старшей дочери Рамзана Кадырова.

Хадижат Кадырова

close Хадижат Кадырова в 2024 году Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вторая дочь Рамзана Кадырова появилась на свет 17 января 2000 года. С ранних лет она демонстрировала прилежность в учебе и активно занималась творчеством: писала стихи, пела, в 13 лет стала хафизом, то есть выучила Коран наизусть, в 16 — получила звание «Лучшая ученица Чеченской Республики».

В декабре 2020 года Хадижат возглавила департамент дошкольного образования Грозного. До этого она была заведующей детским садом. В феврале 2024 года девушку назначили на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Супругом Хадижат стал Адам Алханов — сын Руслана Алханова, экс-главы МВД Чечни. В 2020 году у пары родилась дочка.

Хеди (или Хутмат) Кадырова

Родилась 21 сентября 2002 года. Девочка увлекалась музыкой, хореографией и иностранными языками, а также стрельбой. В 15 лет ее приняли в Федерацию практической стрельбы России. Карьеру Хутмат начинала в сельском хозяйстве, и в 16 лет считалась самым молодым фермером России. Спустя два года она оставила сельхозпредприятие ради поста заместителя руководителя секретариата главы Чечни, где занималась организацией работы реабилитационных центров для людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

В 2022 году девушка проявила себя на международных соревнованиях по стрельбе, которые прошли в Российском университете спецназа в Гудермесе, и заняла призовое место в женском зачете, показав свои умения в этом спорте. А через год 20-летняя Хутмат перешла на пост куратора здравоохранения в правительство республики, а также получила орден Кадырова за вклад в развитие медицины региона.

close Айшат Кадырова, первый заместитель главы администрации Чеченской республики по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова и куратор в сфере здравоохранения Чечни Хутмат Кадырова, 2024 год Кирилл Зыков/РИА Новости

Табарик Кадырова

Четвертая дочь главы Чечни родилась 13 июля 2004 года. Как и старшие братья и сестры, стала хафизом, сдав экзамен на знание Корана наизусть. Также отметилась в качестве бизнес-леди. Руководит группой компаний «Ирс Групп», которая занимается инвестициями, рекламой, розничной торговлей и строительством. В 2024 году получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Девушку наградили за вклад в «развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона». В заявлении мэрии Грозного говорится, что Табарик проявила себя инициативным и эффективным руководителем, который на вверенном ему направлении стремится к высоким результатам.

Младшие дочери Ашура и Эсет — еще школьницы. 13-летняя Ашура проявляет интерес к стрелковому спорту. 10-летняя Эсет достигла высоких результатов в знании чеченского языка и стала победительницей Гран-при Всероссийского конкурса «Язык — душа народа».

close Семья Рамзана Кадырова RKadyrov_95/Telegram

Приемные дети Кадырова

В 2006 году Кадыров, в то время премьер-министр Чечни, посетил с проверкой грозненский приют. Там он обратил внимание на 16-летнего русского мальчика Витю Пиганова. Паренек настолько понравился чеченскому премьеру, что тот предложил: оставайся, живи в нашей семье. Витя сразу согласился. Из-за небольшой разницы в возрасте Кадыров не мог стать усыновителем, поэтому документы оформила его мать Аймани Несиевна. Таким образом Витя стал братом Рамзана Кадырова.

Юноша принял ислам и получил новое имя Висита. Отучившись в Суворовском училище в Москве, он вернулся в республику и в 2020 году занял пост заместителя главы Роспотребнадзора по Чеченской Республике. Позже он стал советником управляющего Отделением СФР по ЧР. В 2024 году ему была вручена медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

В 2007 году Кадыров вновь взял детей из приюта, на этот раз трех мальчиков: Мусу, Схака, Магомеда-Яраги Даскаевых. Братьям тогда было от шести до 15 лет. Старшего вновь усыновила Аймани Несиевна, а младших — сам Кадыров. «У меня теперь новый брат и два сына», — отметил он. В настоящее время братья Даскаевы служат в правоохранительных органах России.