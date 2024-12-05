Адам Кадыров во время смотра сил чеченских военных подразделений и спецтехники на территории резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 2024 год

Чем известен Адам Кадыров и за что он получил столько наград? Биография сына главы Чечени Чем прославился сын Рамзана Кадырова Адам: награды и медали, скандалы

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду. Ему передали на хранение орден героя Кавказской войны — одну из важнейших и ценнейших реликвий республики. Чем известен Адам Кадыров, сколько наград он успел получить к 17 годам, и какие громкие происшествия связаны с его именем — в материале «Газеты.Ru».

Детство и образование

Адам Кадыров — седьмой ребенок главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его супруги Медни Кадыровой. Третий сын в семье, Адам родился 24 ноября 2007 года. Когда мальчик появился на свет, его отец уже возглавлял Чечню.

Свое имя ребенок получил в честь близкого родственника семьи и соратника отца, Героя России, депутата Госдумы Адама Делимханова.

close Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов с сыном президента Чечни Рамзана Кадырова Адамом на гудермесском ипподроме, Чеченская Республика, 2013 год Саид Царнаев/РИА Новости

В 2013 году, когда Адаму исполнилось шесть, Кадыров-старший объявил, что его сын выучил Коран наизусть и получил право именоваться хафизом.

Кто такой хафиз Человек, выучивший наизусть священное для мусульман писание Коран. В переводе с арабского — «учащий наизусть, охранитель». Устная традиция передачи Корана берет свое начало еще с периода жизни пророка Мухаммеда.

Он отметил, что мальчик начал учить Коран, когда еще не умел читать и писать на русском языке, а с непростой задачей ребенок справился благодаря своим учителям.

В 2015 году Адам пошел в первый класс. На торжественной линейке в школе он поднимал флаг. А в 13 лет возглавил ученическое самоуправление в Центре образования имени Ахмата Кадырова.

В 2019 году 11-летний Адам Кадыров дебютировал на киноэкране. Он снялся в эпизодической роли в турецком телесериале «Воскресший Эртогрул». К слову, Кадыров-старший, посмотрев сериал, остался о нем не лучшего мнения.

Спортивные достижения Адама Кадырова

Сын Рамзана Кадырова с юных лет занимается спортом: боксирует и принимает участие в боях без правил. Однако его бесчисленные победы на ринге нередко вызывают вопросы к организаторам турниров и судьям.

В 2016 году широкий резонанс вызвало участие Адама Кадырова в турнире «Гран-при Ахмат» в Грозном. Спортивные состязания проходили по правилам ММА, рассчитанным на взрослых спортсменов-профессионалов. Кроме Адама Кадырова на ринге сражались его старшие братья: 10-летний Ахмад и 9-летний Зелимхан. Все трое мальчиков взяли верх над противниками, Адам одержал победу над соперником из Северной Осетии.

Участие совсем юных спортсменов во взрослых боях вызвало неоднозначную общественную реакцию. В частности, российский боец Федор Емельяненко выступил с критикой состязания, отметив, что по правилам ММА можно выступать лишь с 12 лет.

Впоследствии Адам Кадыров неоднократно принимал участие в боях без правил. Турниры с его участием транслировались в прямом эфире.

close Мэр Грозного Ибрагим Закриев (справа) и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров на вечере профессионального бокса «Время легенд» во дворце спорта «Динамо», Москва, 2020 год Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2017 году Адам Кадыров вновь одержал сразу три победы по облегченным правилам в турнире клуба «Ахмат». В 2018-м проявил себя в кикбоксинге, одолев соперника из Кабардино-Балкарии. Побежденный получил утешительный приз в 100 тыс. рублей.

В 2020 году Адам Кадыров выступил в турнире «Время легенд». Участники сражались по правилам любительского бокса. На ринг против Адама вышел африканский боксер Мукис Укаш, который почти не атаковал своего соперника и проиграл нокаутом. К справедливости судейства в этом поединке у спортивного сообщества были вопросы.

В 2021 году 13-летний сын Рамзана Кадырова на том же турнире победил в боксерском поединке Аслана Биттирова из Кабардино-Балкарии. Бой завершился досрочно техническим нокаутом — после того, как Адам Кадыров пропустил несколько ударов, арбитр начал отсчитывать Биттирову нокдаун, хотя тот в нокдауне не находился.

Скандал с избиением Никиты Журавеля

В 2023 году широкую огласку в СМИ получил случай избиения Адамом Кадыровым в СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана.

В мае 19-летний студент Волгоградского социально-педагогического университета сжег священную для мусульман книгу около мечети в Волгограде, после чего был задержан по подозрению в оскорблении чувств верующих. Волгоградский суд отправил Журавеля под арест, а затем следствие передало дело в Чеченскую Республику.

Летом того же года Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео из СИЗО, на котором видно, как Адам Кадыров избивает задержанного руками и ногами. Глава Чечни поддержал своего сына и отметил, что Адам с юных лет привык защищать свою религию.

После этого случая молодого человека стали активно отмечать государственными наградами.

Награды Адама Кадырова

close Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Kadyrov_95/Telegram

Несмотря на то, что сын Рамзана Кадырова еще не достиг совершеннолетия (на момент публикации материала Адаму 17 лет), он уже успел удостоиться многих наград как Чечни, так и других республик:

Медаль «Юный Герой» от местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (был удостоен в 2020-м).



Молотая медаль «Герой Чеченской Республики» (2023 год). Эта вторая по значимости награда республики представляет собой восьмиконечную золотую звезду с рельефным изображением чеченского орнамента. Ее вес — около 70 грамм, изготавливается из золота 750-й пробы.



Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (2023 год). Это высшая государственная награда в регионе.



Орден «За заслуги перед Уммой» (2023) — главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии.



Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (2023) — высшая награда в регионе.



Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» (2023). Название награды переводится как «Честь Отечества». Во время вручения Адама назвали «примером для подрастающего поколения».

Орден «Дуслык» (2023). Вторая по значимости награда в Татарстане.



Орден «За служение религии Ислам» I степени (2023). Юношу наградили «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей».



Орден «Трудовая Доблесть России» (2023).



Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени (2023).



Звезда батальона Шейха Мансура (2023).



Орден Кадырова (2024). Высшую награду Чечни Адаму Кадырову вручили «в знак заслуженного признания его высоких нравственных качеств и преданности делу».



Орден наиба Имамата Байсангура Беноевского. В декабре 2024 году получил на вечное хранение и ношение реликвию Чеченской республики: орден, выданный чеченскому предводителю, наибу Имамата Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны.

Чем Адам Кадыров занимается сегодня

С 2023 года Адам Кадыров занимает должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавляет службу безопасности собственного отца. Он получил назначение в 16 лет и в связи с этим был внесен в Книгу рекордов России. В том же году он стал куратором чеченского батальона им. Шейха Мансура.

Весной 2024 года молодой человек стал куратором Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе.

close Адам Кадыров во время подготовки бойцов спецподразделения «Ахмат» на стрельбище Российского университета специального назначения под Гудермесом, Чеченская Республика, 2024 год Алексей Белкин/Global Look Press

По словам Рамзана Кадырова, его сын Адам с начала российской спецоперации на Украине успел дважды побывать на линии фронта. Первый раз в 2022 году, тогда он доставил в Грозный трех украинских пленных. О второй поездке Адама на передовую Кадыров сообщил в начале 2024 года, тогда молодой человек вручил чеченским бойцам награды «За отвагу».