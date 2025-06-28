17-летний сын Рамзана Кадырова женится, его уже поздравил Путин. Кто невеста?

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына, 17-летнего Адама Кадырова, «со вступлением в семейную жизнь». Кадыров поблагодарил главу государства и заявил, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания». Кремль официально это не комментировал. Ранее о свадьбе Кадырова-младшего рассказала его сестра Айшат. По словам девушки, торжество пройдет в родительском доме в родовом селе, однако показывать его не будут. Что известно о свадьбе и невесте — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за личное поздравление его сына, 17-летнего Адама Кадырова, «со вступлением в семейную жизнь». Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

«Для меня невероятно ценно Ваше почитание памяти дорогого ОТЦА, уважение к нашей семье. Я помню, что Вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим ДРУГОМ, и до сих пор остаетесь его самым преданным ДРУГОМ, сохраняя эту красивую мужскую традицию. Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа», — отметил Кадыров (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также подчеркнул, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем». При этом Кремль на данный момент официально не сообщал о том, что президент РФ поздравил семью Кадыровых.

Свадьба Адама Кадырова

О свадьбе 17-летнего сына главы Чеченской Республики стало известно накануне. Дочь Рамзана Кадырова Айшат 27 июня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее младший брат женится.

Девушка опубликовала в сторис фотографию со свадебной атрибутикой и дала подписчикам возможность задать ей вопрос. Один из них спросил у Айшат Кадыровой: «Кто женится, если не секрет?» На это девушка ответила: «Женится мой брат Адам».

Отвечая на еще один вопрос, дочь Рамзана Кадырова раскрыла, что «свадьба будет в родительском доме в родовом селе». Речь идет об Ахмат-Юрте. Также она заявила, что в день свадьбы ей «бывает не до телефона», когда другой человек попросил Кадырову показать «кусочек праздника».

Впоследствии девушка все-таки показала потолок зала, где пройдет торжество, и один из столов, украшенный цветами. Она также заявила, что «свадьбу посмотреть нигде нельзя», так как этого пожелали родители. При этом Кадырова пообещала показать свой образ и поблагодарила за поздравления и теплые слова в адрес брата, отметив, что «он их действительно заслуживает».

Кто невеста?

Изначально Айшат Кадырова не раскрывала подробности бракосочетания, однако впоследствии рассказала чуть больше об избраннице своего брата. При этом сколько девушке лет, дочь главы республики не упомянула.

«Адам женится в первый раз! Невесту зовут Медни. Она родом из нашего села», — уточнила Кадырова.

Карьерный взлет Адама Кадырова

Адам Кадыров оказался в центре внимания в 2023 году, когда избил в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. После этого он стал активно получать награды и звания, а затем и должности.

В конце 2023 года сын главы Чечни получил свою первую высокую должность — пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть фактически возглавил охрану своего отца. В том же году Кадыров-младший стал куратором чеченского батальона им. Шейха Мансура, а в 2024-м — куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе.

17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни. До этого он возглавлял охрану отца Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров занял должность секретаря Совета безопасности республики... 23 апреля 13:47

В начале апреля 2025-го Адама Кадырова также назначили куратором регионального МВД. А уже в конце месяца он занял пост секретаря Совета безопасности Чеченской Республики, сменив на нем племянника Рамзана Кадырова Хамзата.

С 2020 года Кадыров-младший был удостоен почти 20 наград. В мае он получил памятную медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный» и медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.