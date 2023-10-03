Дочь Кадырова станет вице-премьером Чечни. Ей 24 года

Рамзан Кадыров поддержал решение назначить его старшую дочь Айшат вице-премьером Чечни. До этого она возглавляла чеченское министерство культуры. Несколько месяцев назад зампредом правительства республики также стал ее супруг Висхан Мацуев. Сам Кадыров объяснял назначение родственников на значимые посты доверием и высокими требованиями к ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал предложение назначить его старшую дочь Айшат на пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, кандидатуру Айшат выдвинул премьер-министр Чечни Муслим Хучиев в ходе совещания. До этого девушка возглавляла чеченское министерство культуры, планируется, что на этом посту ее сменит бывший вице-премьер республики Муса Дадаев.

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы», — написал Кадыров.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал это решение, выразив уверенность, что новый вице-премьер «проявит себя наилучшим образом и оправдает оказанное доверие». По его словам, Айшат Кадырова «внесла большой вклад в развитие культуры республики, в дело популяризации национальных традиций и обычаев».

Кто такая Айшат Кадырова

Старшая дочь главы Чечни родилась 31 декабря 1998 года. Она окончила экономический факультет Чеченского государственного университета, с 2016 года возглавляет модный дом Firdaws, телеканал Fashion TV присуждал ей премию «Fashion New Year Awards 2018» в категории «Лучший показ».

В 2020 году Айшат Кадырова вместе с отцом, матерью и сестрой Кариной попала под визовые санкции США. Как заявлял занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео, внесение в «черный список» является наказанием за «многочисленные грубые нарушения прав человека», совершенные главой Чечни.

Осенью того же года старшая дочь Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни, а через год возглавила министерство. Глава республики объяснил назначение дочери на этот пост ее успехами.

«В любое время, когда она не справится, я поставлю дату и уволю ее», — заверил тогда Кадыров.

В декабре 2021 года Айшат получила медаль «За защиту прав человека» от занимавшего в тот период пост омбудсмена Чечни Нурди Нухажиева, тогда же ей присвоили звание «Заслуженного работника культуры Чеченской Республики».

В сентябре 2022 года она вместе с родственниками попала под санкции США в связи с российской военной операцией на Украине, в декабре была внесена в санкционный список Европейского союза.

В том же году Рамзан Кадыров сообщил о визите его детей в зону проведения военной операции на Украине. По его словам, делегацию возглавляла старшая дочь. Он также опубликовал видео, на котором Айшат Кадырова обращается к российским военнослужащим со словами поддержки и благодарности.

4 сентября 2023 года президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Родственники Кадырова во власти

В июле Рамзан Кадыров назначил супруга Айшат Висхана Мацуева вице-премьером и министром сельского хозяйства Чечни, его кандидатуру также выдвинул председатель правительства Муслим Хучиев.

Мацуев сменил на посту другого родственника главы республики — племянника Ибрагима (Якуба) Закриева, которого президент России назначил главой компании «Данон Россия», а затем гендиректором ключевой «дочки» Danone в подмосковной «Данон Трейд».

В апреле 2023 года советником главы Чечни по силовому блоку стал другой его племянник, Хамзат Кадыров, до этого он был вице-премьером — министром имущественных и земельных отношений.

Сам Рамзан Кадыров, комментируя назначения родственников на посты, заявлял, что назначает тех, кому доверяет.

«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки», — говорил глава республики.