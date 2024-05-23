Сын главы Чечни стал президентом футбольного «Ахмата»

Сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмат Кадыров стал президентом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экс-председатель парламента региона Магомеда Даудова.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» располагается на десятой строчке, имея в активе 35 очков.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

«Ахмат» в заключительном туре померится силами с «Факелом». Встреча состоится в Воронеже.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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