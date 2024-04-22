Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

19-летняя дочь Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

19-летняя дочь Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщает мэрия Грозного.

В заявлении мэрии говорится, что Табарик, являясь учредителем компании «Ирс групп», проявила себя инициативным и эффективным руководителем, который на вверенном ему направлении стремится к высоким результатам. В частности, под руководством дочери главы Чечни проводится масштабная работа, развивающая предпринимательство и повышающая инвестиционную привлекательность республики.

В свою очередь, другая дочь Рамзана Кадырова, Хадижат, являющаяся первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни, в своем Telegram-канале написала, что трудовые успехи Табарик были оценены по достоинству. По ее словам, сестра уже в начале своего профессионального пути достигла значительных результатов.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении председателю чеченского парламента Магомеду Даудову воинского звания генерал-майор.

Ранее старшего сына главы Чечни назначили министром по делам молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами