19-летняя дочь Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщает мэрия Грозного.

В заявлении мэрии говорится, что Табарик, являясь учредителем компании «Ирс групп», проявила себя инициативным и эффективным руководителем, который на вверенном ему направлении стремится к высоким результатам. В частности, под руководством дочери главы Чечни проводится масштабная работа, развивающая предпринимательство и повышающая инвестиционную привлекательность республики.

В свою очередь, другая дочь Рамзана Кадырова, Хадижат, являющаяся первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни, в своем Telegram-канале написала, что трудовые успехи Табарик были оценены по достоинству. По ее словам, сестра уже в начале своего профессионального пути достигла значительных результатов.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении председателю чеченского парламента Магомеду Даудову воинского звания генерал-майор.

Ранее старшего сына главы Чечни назначили министром по делам молодежи.