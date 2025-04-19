Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

Старший сын главы Чечни, министр республики по физической культуре и спорту, президент футбольного клуба «Ахмат» Ахмат Кадыров получил звание «Почетный гражданин города Грозный». Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, президента футбольного клуба «Ахмат» <...> Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта!», — написал он.

Дудаев выразил уверенность, что деятельность этого 19-летнего министра принесет значительную пользу как Чечне, так и всей стране.

27 марта 17-летнего сына Рамзана Кадырова Адама наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие». В тот день прошло собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, во время которого состоялась церемония награждения.

11 марта Адам Кадыров получил нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный». Награда была вручена Кадырову за его вклад в поддержку и помощь подразделению в их служебной и боевой деятельности.

Ранее Рамзана Кадырова признали почетным журналистом.