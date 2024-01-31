Хадижат Кадырова назначена 1-м заместителем руководителя администрации главы Чечни

Хадижат Кадырова, дочь лидера Чечни Рамзана Кадырова, стала первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Об этом на своей странице в социальной сети «ВК» сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Даудов поздравил Кадырову с назначением на этот пост. Он отметил, что его дорогую племянницу отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач. Поэтому благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам она показывает высокие результаты на любом вверенном ей участке.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что провел встречу с руководителем администрации главы и правительства республики Галасом Таймасхановым и начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Во время встречи Таймасханов выступил с предложением назначить Хадижат Кадырову на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком, отметив ее достижения на посту начальника департамента, а также в работе с общественными организациями. Таймасханов выразил уверенность, что в новой должности Кадырова сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы.

Рамзан Кадыров сообщил, что одобрил внесенное Таймасхановым предложение.

Ранее сообщалось, что дочери главы Чечни Хутмат вручили орден Кадырова за вклад в развитие медицины региона.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта лицам «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».