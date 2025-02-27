Дочь Кадырова объявила о переходе из политики в модный бизнес

Дочь главы республики Чечня Рамзана Кадырова Айшат объявила об уходе из политики ради моды. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кадырова покидает пост заместителя председателя правительства Чечни. Она отметила, что работа на этой должности была для нее важным опытом, однако такая работа больше подходит «для сильного мужчины». Кадырова рассказала, что приняла решение полностью посвятить себя моде.

«С радостью сообщаю, что я возвращаюсь... в модный бизнес, буду радовать всех женщин...», — сообщила дочь главы Чечни.

Айшат Кадырова родилась в 1998 году, ей 26 лет. Является заслуженным работником культуры Чеченской Республики благодаря вкладу в развитие национальной культуры республики. Она занималась модным бизнесом в период с 2017 по 2020 годы, после этого получила пост заместителя министра культуры Чечни, а с 2021 по 2023 годы возглавляла министерство. В октябре 2023 года Кадырова была назначена заместителем председателя правительства Чеченской Республики.

Ранее Рамзан Кадыров наградил пятерых Кадыровых.