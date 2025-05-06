Кадыров снова собрался в отставку? Чем он запомнился на должности главы Чечни

Разговоры об отставке
Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост. Об этом он сказал журналистам, спросившим главу республики про слухи о его уходе с должности.
«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – цитирует Кадырова «Чечня Сегодня».
Однако опрошенные «Газетой.Ru» политологи усомнились в реальности скорого ухода Кадырова с поста, при том что глава республики не в первый раз говорит о желании уйти в отставку. Сам Кадыров впоследствии пояснил, что не может сам принять решение об отставке — сделать это может только президент России Владимир Путин. Себе же глава Чечни назвал «пехотинцем», который «выполняет приказ».
Еще в 2016 году в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ он заявлял, что для него наступил «пик» и властям РФ стоит «найти другого человека» на его должность. А в 2017 году в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» Кадыров сказал, что покинуть пост — его мечта. Он сообщил о готовности к любому решению Путина и что в случае отставки будет заниматься семьей, домашними делами и решением «определенных задач» в интересах России.
В сентябре 2022 Кадыров также утверждал, что засиделся и заслужил «бессрочный и длинный отпуск». Тогда же он выразил надежду на то, что его «поймут и поддержат».
Но позже, в июле 2023 года, глава Чечни сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. «На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», – заявил он.
5 апреля 2025 года исполнилось 18 лет с момента вступления Кадырова в должность главы Чечни. Политик объяснил, почему согласился занять этот пост. По его словам, такую ответственность он принял на себя не из-за личных амбиций и желаний, а так как верил в чеченский народ и потенциал республики.
Ранние годы
Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (в то время — Чечено-Ингушская АССР). Был младшим ребенком в семье из четырех детей. Отец — Ахмат Кадыров, возглавлял Чечню с 2000 года, погиб при теракте в 2004 году в Грозном. Мать — Аймани Кадырова, возглавляет Общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
В 1992 году Рамзан окончил среднюю общеобразовательную школу в родном селении. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца Ахмата Кадырова, который в те годы был сторонником сепаратистов и с апреля 1994 года занимал пост муфтия самопровозглашенной республики Ичкерия.
По словам Рамзана Кадырова, во время первой чеченской войны (1994–1996) он участвовал в боевых действиях против вооруженных сил федеральных войск. Но в дальнейшем вместе с отцом отказался поддерживать боевиков и сепаратистов. В 2000 году Ахмат Кадыров стал главой временной администрации Чечни, а Рамзан — руководителем его службы безопасности.
В 2000–2002 годах служил в местной милиции, в отдельной роте при чеченском МВД, отвечающей за обеспечение безопасности высших должностных лиц и руководителей республики. За время работы в силовых структурах занимался ведением переговоров с сепаратистами о переходе на сторону федеральных сил. Большинство боевиков из числа готовых сдаться принимались в службу безопасности Ахмата Кадырова.
В 2003 году, после избрания отца президентом Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Был членом Государственного совета республики от Гудермесского района.
На пути к власти
9 мая 2004 года Ахмат Кадыров был убит во время теракта на стадионе в Грозном. На следующий день после гибели отца Рамзан Кадыров был назначен первым вице-премьером Чечни, курирующим силовой блок. Государственный совет республики обратился к Владимиру Путину с просьбой внести изменения в действующее законодательство, чтобы зарегистрировать Рамзана в качестве кандидата на выборах президента Чечни. Тогда Кадырову было 27 лет, а избираться могли лица, достигшие 30 лет. Изменения в закон внесены не были.
На проведенных в регионе выборах президента победил глава местного МВД Алу Алханов, в должности премьер-министра был переутвержден назначенный в марте 2004 года Сергей Абрамов. В ноябре 2005 года Абрамов попал в автокатастрофу. Полученные травмы требовали долгого восстановления. В связи с этим Алханов назначил Кадырова исполняющим обязанности премьера Чеченской Республики. Вскоре Абрамов подал в отставку с поста премьер-министра.
В феврале 2006 года Кадыров занял пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». 4 марта он официально стал председателем чеченского правительства.
Осенью того же года Кадырову исполнилось 30 лет, он получил возможность избираться главой региона. 15 февраля 2007 года Путин подписал указ о назначении Кадырова временно исполняющим обязанности президента Чечни. Тем же указом президент принял прошение об отставке прежнего президента республики Алханова.
2 марта 2007 года на внеочередном заседании регионального парламента Кадыров был утвержден президентом Чеченской Республики. Его кандидатуру одобрили почти единогласно. 5 апреля того же года в резиденции Кадырова в Гудермесе состоялась его инаугурация.
На посту главы Чечни
Ситуация с безопасностью в Чечне стабилизировалась во время его руководства. При Кадырове республика получала значительные бюджетные средства и была одним из самых дотационных регионов России. В Чечне начали активно восстанавливать инфраструктуру и вести строительство. Это происходило во многом за счет средств федерального бюджета.
В августе 2010 года Кадыров обратился в региональный парламент с просьбой изменить название должности руководителя республики с «президента» на «главу». Он обосновал это тем, что в едином государстве «должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик».
Одним из первых решений Кадырова на посту главы Чечни стало подписание ряда указов, направленных на борьбу с терроризмом. В результате за несколько лет в республике сократилось количество терактов, ситуация стабилизировалась. 16 апреля 2009 года на территории Чечни был отменен режим контртеррористической операции, действовавший с сентября 1999 года.
В марте 2011 года республиканский парламент по представлению президента страны Дмитрия Медведева утвердил Кадырова на посту главы Чечни на второй срок. В апреле он официально вступил в должность, затем переизбирался в 2016 году (после возвращения прямых выборов губернаторов) с 98% голосов, а также в 2021-м с 99,7% голосов.
Мода на публичные извинения
С середины 2010-х публичные извинения в России стали частым явлением. Чеченский лидер стал одним из тех, кто ввел моду на подобную практику.
Началось все в январе 2016 года, когда депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко опубликовал в интернете крайне резкое высказывание в адрес Кадырова. В частности, он назвал главу Чечни «позором России». В своем скандальном посте Сенченко обвинил Кадырова в том, что тот «дискредитировал» должность главы региона, звание академика и Героя России (в 2004 году Путин присвоил Кадырову звание Героя РФ, а в 2006 году Кадыров получил звание академика Российской академии естественных наук (РАЕН) — общественной организации, которую научная общественность нередко критикует за то, что в ее состав входят некоторые сторонники псевдонаучных идей).
Вскоре после появления этого поста Кадыров выложил в своих соцсетях видеозапись с извинениями Сенченко. Также региональный парламентарий опубликовал в сети примирительное сообщение, написав, что «лично убедился в авторитете лидера Чеченской Республики». По словам депутата, к такому выводу он пришел после частного разговора с неким очень известным и уважаемым в России человеком. Но называть имя собеседника отказался.
Впоследствии перед Кадыровым извинялись и политики — в их числе депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, резко высказывавшийся о приверженцах радикального ислама, — и публичные люди — дизайнер Артемий Лебедев после встречи с главой Чечни рассказывал, что извинился перед ним сразу «за все».
Семья и дети Рамзана Кадырова
Кадыров женат на односельчанке Медни Мусаевне Айдамировой, с которой познакомился еще в школе. Она является вице-президентом Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни.
В семье 14 детей, включая приемных. Старшие занимают посты в правительстве Чечни и других ведомствах. В апреле 2025 года 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности региона.
Среди прочих детей Кадырова именно Адам получил широкую известность за пределами Чечни. Несмотря на юный возраст, он уже удостоился множества высоких наград. Его наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» первой степени, а также орден «Трудовая доблесть России». Также ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. В 2023 году Адам избил Никиту Журавеля, который находился в чеченском СИЗО в статусе подозреваемого по делу о сожжении Корана, — видео инцидента опубликовал сам глава республики.