Кадыров снова собрался в отставку? Чем он запомнился на должности главы Чечни

Рамзан Кадыров вскоре уйдет в отставку? Подобные слухи появляются не в первый раз, и сам глава Чечни неоднократно говорил о желании оставить пост. Кадыров находится на должности дольше любых других руководителей регионов России — больше 18 лет. «Газета.Ru» вспоминает самые примечательные эпизоды из его биографии.

Разговоры об отставке

Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост. Об этом он сказал журналистам, спросившим главу республики про слухи о его уходе с должности.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – цитирует Кадырова «Чечня Сегодня».

Однако опрошенные «Газетой.Ru» политологи усомнились в реальности скорого ухода Кадырова с поста, при том что глава республики не в первый раз говорит о желании уйти в отставку. Сам Кадыров впоследствии пояснил, что не может сам принять решение об отставке — сделать это может только президент России Владимир Путин. Себе же глава Чечни назвал «пехотинцем», который «выполняет приказ».

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Еще в 2016 году в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ он заявлял, что для него наступил «пик» и властям РФ стоит «найти другого человека» на его должность. А в 2017 году в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» Кадыров сказал, что покинуть пост — его мечта. Он сообщил о готовности к любому решению Путина и что в случае отставки будет заниматься семьей, домашними делами и решением «определенных задач» в интересах России.

В сентябре 2022 Кадыров также утверждал, что засиделся и заслужил «бессрочный и длинный отпуск». Тогда же он выразил надежду на то, что его «поймут и поддержат».

Но позже, в июле 2023 года, глава Чечни сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. «На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», – заявил он.

5 апреля 2025 года исполнилось 18 лет с момента вступления Кадырова в должность главы Чечни. Политик объяснил, почему согласился занять этот пост. По его словам, такую ответственность он принял на себя не из-за личных амбиций и желаний, а так как верил в чеченский народ и потенциал республики.

Ранние годы

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (в то время — Чечено-Ингушская АССР). Был младшим ребенком в семье из четырех детей. Отец — Ахмат Кадыров, возглавлял Чечню с 2000 года, погиб при теракте в 2004 году в Грозном. Мать — Аймани Кадырова, возглавляет Общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

В 1992 году Рамзан окончил среднюю общеобразовательную школу в родном селении. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца Ахмата Кадырова, который в те годы был сторонником сепаратистов и с апреля 1994 года занимал пост муфтия самопровозглашенной республики Ичкерия.

По словам Рамзана Кадырова, во время первой чеченской войны (1994–1996) он участвовал в боевых действиях против вооруженных сил федеральных войск. Но в дальнейшем вместе с отцом отказался поддерживать боевиков и сепаратистов. В 2000 году Ахмат Кадыров стал главой временной администрации Чечни, а Рамзан — руководителем его службы безопасности.

В 2000–2002 годах служил в местной милиции, в отдельной роте при чеченском МВД, отвечающей за обеспечение безопасности высших должностных лиц и руководителей республики. За время работы в силовых структурах занимался ведением переговоров с сепаратистами о переходе на сторону федеральных сил. Большинство боевиков из числа готовых сдаться принимались в службу безопасности Ахмата Кадырова.

В 2003 году, после избрания отца президентом Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Был членом Государственного совета республики от Гудермесского района.

На пути к власти

9 мая 2004 года Ахмат Кадыров был убит во время теракта на стадионе в Грозном. На следующий день после гибели отца Рамзан Кадыров был назначен первым вице-премьером Чечни, курирующим силовой блок. Государственный совет республики обратился к Владимиру Путину с просьбой внести изменения в действующее законодательство, чтобы зарегистрировать Рамзана в качестве кандидата на выборах президента Чечни. Тогда Кадырову было 27 лет, а избираться могли лица, достигшие 30 лет. Изменения в закон внесены не были.

На проведенных в регионе выборах президента победил глава местного МВД Алу Алханов, в должности премьер-министра был переутвержден назначенный в марте 2004 года Сергей Абрамов. В ноябре 2005 года Абрамов попал в автокатастрофу. Полученные травмы требовали долгого восстановления. В связи с этим Алханов назначил Кадырова исполняющим обязанности премьера Чеченской Республики. Вскоре Абрамов подал в отставку с поста премьер-министра.

В феврале 2006 года Кадыров занял пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». 4 марта он официально стал председателем чеченского правительства.

Осенью того же года Кадырову исполнилось 30 лет, он получил возможность избираться главой региона. 15 февраля 2007 года Путин подписал указ о назначении Кадырова временно исполняющим обязанности президента Чечни. Тем же указом президент принял прошение об отставке прежнего президента республики Алханова.

2 марта 2007 года на внеочередном заседании регионального парламента Кадыров был утвержден президентом Чеченской Республики. Его кандидатуру одобрили почти единогласно. 5 апреля того же года в резиденции Кадырова в Гудермесе состоялась его инаугурация.

На посту главы Чечни

Ситуация с безопасностью в Чечне стабилизировалась во время его руководства. При Кадырове республика получала значительные бюджетные средства и была одним из самых дотационных регионов России. В Чечне начали активно восстанавливать инфраструктуру и вести строительство. Это происходило во многом за счет средств федерального бюджета.

В августе 2010 года Кадыров обратился в региональный парламент с просьбой изменить название должности руководителя республики с «президента» на «главу». Он обосновал это тем, что в едином государстве «должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик».

Одним из первых решений Кадырова на посту главы Чечни стало подписание ряда указов, направленных на борьбу с терроризмом. В результате за несколько лет в республике сократилось количество терактов, ситуация стабилизировалась. 16 апреля 2009 года на территории Чечни был отменен режим контртеррористической операции, действовавший с сентября 1999 года.

В марте 2011 года республиканский парламент по представлению президента страны Дмитрия Медведева утвердил Кадырова на посту главы Чечни на второй срок. В апреле он официально вступил в должность, затем переизбирался в 2016 году (после возвращения прямых выборов губернаторов) с 98% голосов, а также в 2021-м с 99,7% голосов.

Мода на публичные извинения

С середины 2010-х публичные извинения в России стали частым явлением. Чеченский лидер стал одним из тех, кто ввел моду на подобную практику.

Началось все в январе 2016 года, когда депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко опубликовал в интернете крайне резкое высказывание в адрес Кадырова. В частности, он назвал главу Чечни «позором России». В своем скандальном посте Сенченко обвинил Кадырова в том, что тот «дискредитировал» должность главы региона, звание академика и Героя России (в 2004 году Путин присвоил Кадырову звание Героя РФ, а в 2006 году Кадыров получил звание академика Российской академии естественных наук (РАЕН) — общественной организации, которую научная общественность нередко критикует за то, что в ее состав входят некоторые сторонники псевдонаучных идей).

Вскоре после появления этого поста Кадыров выложил в своих соцсетях видеозапись с извинениями Сенченко. Также региональный парламентарий опубликовал в сети примирительное сообщение, написав, что «лично убедился в авторитете лидера Чеченской Республики». По словам депутата, к такому выводу он пришел после частного разговора с неким очень известным и уважаемым в России человеком. Но называть имя собеседника отказался.

Впоследствии перед Кадыровым извинялись и политики — в их числе депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, резко высказывавшийся о приверженцах радикального ислама, — и публичные люди — дизайнер Артемий Лебедев после встречи с главой Чечни рассказывал, что извинился перед ним сразу «за все».

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Семья и дети Рамзана Кадырова

Кадыров женат на односельчанке Медни Мусаевне Айдамировой, с которой познакомился еще в школе. Она является вице-президентом Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни.

В семье 14 детей, включая приемных. Старшие занимают посты в правительстве Чечни и других ведомствах. В апреле 2025 года 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности региона.

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Среди прочих детей Кадырова именно Адам получил широкую известность за пределами Чечни. Несмотря на юный возраст, он уже удостоился множества высоких наград. Его наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» первой степени, а также орден «Трудовая доблесть России». Также ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. В 2023 году Адам избил Никиту Журавеля, который находился в чеченском СИЗО в статусе подозреваемого по делу о сожжении Корана, — видео инцидента опубликовал сам глава республики.