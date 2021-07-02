Захарова предложила британскому послу в Киеве посетить Крым не на эсминце

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригласила в Крым посла Великобритании на Украине, отметив, что добраться на полуостров можно по Крымскому мосту или по морю, но не на эсминцах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Британское посольство в Киеве перед матчем чемпионата Европы Англия-Украина выразило надежду, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым.

«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. <...> Что касается Донецка, то они и сами ответят — в Донбассе никогда не сомневалась», — написала она.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал заявление президента России Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем HMS Defender в Черном море.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.