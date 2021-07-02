В Кремле оценили слова Зеленского про украинский флаг на здании Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского про «желто-голубой флаг на здании Госдумы», заявил, что у российской стороны нет желания размещать свой триколор на Украине, так как Россия с уважением относится к украинскому суверенитету.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление российского коллеги Владимира Путина, заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, а если бы так действительно было, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

Отвечая на вопрос, почему в отношении украинцев Путин использует термин «один народ», а в отношении белорусов — «братский народ», представитель Кремля отметил, что данные понятия являются синонимами.

Кроме того, Пескова спросили, не исключает ли термин «один народ» того, что Украина и Россия — два разных государства.

«Мы с вами один народ на два разных государства, это абсолютно так и есть, конечно, это реальность, в которой мы существуем. Да, действительно, после распада Советского союза мы оказались в двух разных государствах, и, естественно, каждое государство является абсолютно суверенным. Народ-то все равно один. Тут можно пытаться переписывать историю сколько угодно, и, как это некоторые пытаются делать на Украине, но народ все равно един», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря российского президента, позитивно реагировать на подобные высказывания Зеленского Россия не может.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Украины, напомнив, что он сам заявлял о единстве русских и украинцев.