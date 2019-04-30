Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции

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Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника отеля.

Как отмечается, три дня, проведенные им в этой стране, могли обойтись ему в $30 тысяч.

В администрации отеля отказались называть стоимость отдыха в президентской вилле, однако отметили, что в среднем виллы на 4 человек стоят у них $15 тысяч в неделю.

Ранее Владимир Зеленский не стал общаться с корреспондентами телеканала «Россия 1», когда последние попытались прервать его отдых в Турции.

Журналисты застали Зеленского в развернутой козырьком назад бейсболке, солнечных очках и шортах.