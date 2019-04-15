Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.

По данным агентства, саммит лидеров России Владимира Путина и КНДР Кима Чен Ына может пройти 24 апреля на Дальнем Востоке.

«Путин, как ожидается, побывает на Дальнем Востоке для участия во внутреннем мероприятии 24 апреля», — передает агентство.

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Отмечается, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на российской территории и поговорить.

«Весьма вероятно, что саммит, который обсуждался в течение этого времени, действительно состоится», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с президентом США Дональдом Трампом.