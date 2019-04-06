В Госдуме оценили предложение Володина о поправках в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина разрешить нижней палате Федерального собрания формировать правительство. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое нововведение приведет к тому, что российское правительство будет формироваться победившей на выборах партией.

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Он подчеркнул, что поддерживает инициативу Володина, но следует пытаться усилить роль парламента в формировании правительства и повышению его ответственности перед Думой.

«Я считаю, в идеале вообще не следует исключать таких ситуаций, когда правительство формирует победившая на выборах политическая партия и выбирает среди своих представителей премьер-министра, предлагает его на утверждение президенту», — добавил Емельянов.

Ранее Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство.