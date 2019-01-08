Помпео заявил об «удвоении» давления на Иран

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США усиливают давление на Иран. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, решение США о выводе войск с сирийской территории не представляет угрозы для противодействия опасности, исходящей в регионе со стороны Ирана и ИГ (организация запрещена в России). Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты «удваивают не только дипломатические, но и коммерческие усилия для оказания реального давления на Иран».

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Ранее Помпео прокомментировал вывод войск США из Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.