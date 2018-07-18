Трамп подтвердил «вмешательство» России в выборы в США

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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он доверяет выводам американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы в США, несмотря на то, что он утверждал обратное на пресс-конференции по итогам саммита с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

16 июля на пресс-конференции, которая прошла после саммита с Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что у него не было оснований думать, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Это высказывание вызвало резкую критику в СМИ. Впоследствии американский лидер заявил, что он оговорился.

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«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство [России], могли быть и другие люди. И не было никакого сговора [с Россией]», — сказал Трамп.

Президент отдельно подчеркнул, что он «доверяет» выводам американских спецслужб.

Также ранее Трамп заявлял, что в Хельсинки он говорил с Путиным «с позиции огромной силы». При это он добавил, что намерен продолжать контакты с российской стороной.