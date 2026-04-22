Школьники травят учителей в TikTok. В Госдуме считают, что это «украинская провокация»

Российские школьники начали выкладывать в TikTok видео с оскорблениями учителей под аудиодорожку из сериала «Очень странные дела». Провокационный тренд уже стал причиной увольнения некоторых педагогов. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, за распространением таких роликов стоят украинские спецслужбы — при этом на Украине на тренд тоже жалуются, называя его «российским». В Госдуме и Минпросвещения уже призвали к оперативному удалению подобного контента, а депутат Виталий Милонов предложил показательно наказать «пару-тройку мерзавцев».

В TikTok набрал популярность тренд, объектами которого стали учителя. Школьники монтируют видеозаписи с фотографиями педагогов и накладывают аудиодорожку с перечислением героев популярного сериала «Очень странные дела» и вставками с русскоязычной обсценной лексикой.

«Dustin, Lucas, Will, Mike, me, Hawkins, Indy, [фрагмент с ненормативной лексикой]. Dustin, Lucas, Will, Mike, Max, я — [фрагмент с ненормативной лексикой]», — приводит речитатив издание «Мел».

Как правило, «хороших» учителей в видеороликах с хештегами #школа, #тренд и #дастинлукас показывают под нейтральные имена героев, а «плохих» — под нецензурную брань.

На тренд уже отреагировали в Госдуме: спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал распространение видеороликов с оскорблениями российских учителей «провокацией украинских спецслужб». При этом, по данным СМИ, подобный контент стал популярным и на Украине: местные издания пишут, что тренд, который они называют «российским», «довел до безумия» украинских школьников.

«За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы. Чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент», — написал Володин в Мах.

Обращения о видеозаписях, содержащих оскорбления педагогов, поступают из разных городов России, похожая ситуация складывается также в Белоруссии и Казахстане , уточнил председатель Госдумы. По его словам, есть те, кто «наживается на этом, шантажируя и требуя плату за удаление опубликованных постов».

«Всем надо осознать: это не игра. Участие в таких «трендах» может привести к серьезным последствиям . Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям», — предупредил спикер Госдумы.

Володин поблагодарил тех, кто объективно освещает проблему и предпринимает необходимые действия, чтобы «уберечь детей от беды». Кроме того, он призвал владельцев социальных сетей «оперативно и своевременно реагировать на массовое появление контента, нарушающего правила их ресурсов, и принимать меры по его удалению».

«Это вопрос не только этики и морали. Но и безопасности», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Инициативу Володина о необходимости оперативного удаления таких роликов с интернет-площадок поддержало Минпросвещения РФ.

«Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых», — высказался министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он согласился с тем, что подобные видеозаписи становятся частью «целенаправленных провокаций и используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании». Цифровым платформам важно реагировать на такие публикации и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения, резюмировал Кравцов.

«Вычислить мерзавцев»

Провокационный тренд стал причиной конфликтов в школах, а в некоторых из них «учителя даже подали заявление на увольнение», заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Все это в ситуации, когда у нас и так педагогов повсюду не хватает. Судя по письмам, многих подростков обвиняют в создании хулиганских видео с трендом, а в поисках виновных в школах досматривают телефоны (что, естественно, незаконно) . Учителя также коллективно обращаются в прокуратуру и полицию», — прокомментировала она.

По мнению Мизулиной, этот «вирусный тренд», как и любой другой, «быстро сойдет на нет». Однако чиновникам, работающим в сфере образования, стоило бы глубоко задуматься о том, почему подростки на него откликнулись и столь явно стали выражать негатив в адрес школ, добавила она.

Тем временем зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал выборочно вычислить и наказать несовершеннолетних «мерзавцев», которые публикуют в соцсетях оскорбительные видеоролики про своих учителей.

«С одной стороны, реагировать на эту провокацию сильно не стоит, а с другой стороны, пару-тройку мерзавцев я бы вычислил и примерно бы наказал — так, чтобы другим было бы страшно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Милонов признался, что наказал бы провинившегося подростка отчислением из школы и помещением под надзор в детскую комнату полиции .

«Но массово, конечно, охотиться, наверное, пока не надо. Просто надо сделать так, чтобы это стало не модным трендом, а опасным явлением», — подчеркнул депутат.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев также раскритиковал тренд: он назвал проблемой размывание уважительного отношения, популяризацию и одобрение публичных оскорблений в адрес учителей.

«Удаление материалов — это одна из самых эффективных и оперативных мер, с которых следует начинать противодействие волне негатива в адрес педагогов», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Комитет по молодежной политике уже ведет законотворческую работу по укреплению кибербезопасности, также в процессе разработка норм против травли и буллинга в отношении всех участников образовательного процесса, в том числе учителей, добавил Толмачев.