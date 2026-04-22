«Концертная площадка — блиндаж». Где сейчас братья Торсуевы из «Приключений Электроника»

22 апреля по 60 лет исполнилось знаменитым Электронику и Сереже Сыроежкину — а точнее, близнецам Владимиру и Юрию Торсуевым, сыгравшим главные роли в культовом детском фильме «Приключения Электроника». После выхода фильма в 1979 году братья не стали профессиональными актерами, пробовали себя на разных поприщах, но в конце концов вернулись к артистической деятельности. «Газета.Ru» — о том, что случилось с братьями Торсуевыми и как они оказались на СВО.

Где снимались братья Торсуевы после «Приключений Электроника»

На площадке фильма, который снимала Одесская киностудия, Владимир и Юрий Торсуевы оказались в 12 лет. Они родились в семье секретаря ЦК ВЛКСМ Юрия Торсуева и экономиста Ольги Торсуевой, жили в Москве на Комсомольском проспекте, учились в школе №23, на троллейбусе ездили на Арбат в музыкальную школу (Владимир играл на кларнете и саксофоне, а Юрий на гитаре), дрались с «усачевскими» и «крымскими», лазили по районным голубятням и своими глазами видели Юрия Гагарина, который приходил в гости к их отцу (правда, сами братья космонавта не помнят — он погиб, когда им было по два года).

«Приключения Электроника» братья Торсуевы до сих пор называют «трамплином своей жизни»: для 12-летних мальчиков, пусть и не из самой простой московской семьи, фильм стал счастливым лотерейным билетом.

«Каждый съемочный день был университетом. А какие педагоги! Если посмотреть титры нашей картины, там же звезда на звезде. Да и потом — в школу можно не ходить, зарплата хорошая, море, солнце…» — рассказывал Юрий Торсуев в интервью kp.ru.

Прославившись на всю страну, близнецы решили сниматься только вместе. Позже они поняли, что это было ошибкой.

Кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979) Гостелерадио

В течение 30 лет после выхода фильма об Электронике и Сыроежкине они появились лишь в нескольких картинах: в детском фильме «Незнайка с нашего двора» 16-летние братья сыграли Волшебников, в фильме «Русские братья» (1992) — братьев Николая (беглого заключенного) и Ивана (военнослужащего), а в мистической картине «Венецианское зеркало» в 1994 году исполнили роли композитора и его двойника.

На экраны Торсуевы вернулись только в 2010-х, причем начали пробовать свои силы уже по отдельности. Бывший Электроник Владимир снялся в фильме Владимира Котта «Громозека» (2010) и вместе с братом — в фильме «Весь этот джем», в сериалах «Кодекс чести», «А у нас во дворе», «Женский детектив», «Квест страха».

В 2010-х братья вообще часто появлялись на экране вместе. Например, в сериале «После школы» (2012 год) они исполнили роли представителей клуба ЦСКА, в картине «Брат-3» сыграли генерала и его брата-преступника, в 2024-м вышла короткометражка «Два брата», в которой Торсуевы исполнили главные роли.

Юрий Торсуев отдельно от брата снялся в сериале «Пятницкий» и фильме «Время счастья» (2011 год), сериалах «Рая знает все!» (2019), «Черная весна» (2022) и «Фишер» (2023). А еще — в мини-сериале «Ополченческий романс» (2025 год) по роману Захара Прилепина о журналисте, который в 2014 году отправляется с гуманитарной миссией в Донбасс.

Юрий Торсуев Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем занимались братья Торсуевы после школы

Вместо того чтобы получать профессиональное актерское образование, оба брата поступили после окончания школы в Московский полиграфический институт, поскольку их отец был директором крупного издательства. Но были отчислены с первого же курса (или бросили институт сами — тут версии расходятся). Отслужили в армии — и дальше их пути на время разошлись: Владимир стал студентом философского факультета МГУ, готовившего тогда партийных работников, а Юрий отправился заниматься востоковедением в Институт стран Азии и Африки.

Свои университеты братья тоже не закончили: много позже Владимир отучился в юридической академии и освоил таможенное право, а Юрий — в Институте телевидения и радиовещания. Зато оба получили профессию водителя первого класса.

В 90-е годы братья занялись бизнесом. «У нас были и рестораны, и оптовые базы, и совместные производства с рядом стран», — говорил Юрий в интервью kp.ru. «Кроме того, у нас был на Украине алкогольный бизнес, мы привозили элитные напитки из Европы», — добавлял Владимир.

Жизнь у этого брата вообще сложилась бурно. В какой-то момент, недолго проработав администратором на студии «Три Тэ» Никиты Михалкова, он пошел работать в Объединенную металлургическую компанию, стал ведущим специалистом в управлении таможенного оформления в «Норникеле», потом советником по вопросам таможенного регулирования в администрации Красноярского края, переехал в Новосибирск , где несколько лет трудился в крупной строительной компании. Женился шесть раз, в 42 года стал отцом.

Владимир Торсуев с женой Лилией, 2026 год Владимир Торсуев/VK

Юрий тем временем был вынужден некоторое время пожить за границей, а еще работал на «АвтоВАЗе». Он женился сразу после школы на своей первой любви, соседской девушке по имени Ирина. Через десять лет развелся, вскоре снова вступил в брак и стал отцом двоих детей.

В 2011 году братья организовали музыкальный коллектив «Гараж Сыроежкина».

В одном из интервью они рассказывали, что проект вырос из настоящего гаража в Новосибирске, где они занимались тюнингом автомобилей.

Рядом была музыкальная студия, и Торсуевы начали играть вместе с музыкантами — исполняли песни из «Приключений Электроника», экспериментировали с жанрами. Позже проект переместился в Москву, братья давали концерты, начали появляться на телевидении, создали агентство «Корпоратив».

Владимир и Юрий Торсуевы Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как братья Торсуевы попали в базу «Миротворец»

После 2014 года жизнь Владимира и Юрия Торсуевых резко изменилась. После событий в Доме профсоюзов в Одессе они отправились с гуманитарной миссией в Донбасс. Как объяснял Юрий Торсуев, поддержать жителей ДНР.

«Приехали мы оттуда насыщенные яростью, ненавистью и гневом — стало понятно, что другого пути нет. Потому что мы бывали на передовой, в окопах. Мы видели, что такое война, чем она пахнет. Она пахнет кровью, грязью, смертью. Мы видели, как люди живут в подвалах. Ребята приходили с передовой, рассказывали, что там происходило», — признавался позже Юрий в интервью НТВ.

После этого братьев включили в базу «Миротворец» — они оказались там в числе первых. А в 2025 году оказалось, что Владимир и Юрий Торсуевы выполняют задачи в зоне СВО в составе казачьих формирований.

В одном из интервью они назвали себя генералами. А потом объяснились. «Это не звание, а чин, у казаков нет званий. Да, действительно, мы получили этот чин от Великого Братства Казачьих войск и являемся советниками Верховного атамана. Мы родовые донские казаки, наши деды с Дона, у нас в крови — служить Государю и Отечеству», — сказал Юрий Торсуев «Российской газете».

Он добавил, что они с братом воюют «на информационном и культурном фронте»: не участвуют непосредственно в боях, а поднимают моральный дух участников военных действий. Подробнее о своих задачах на фронте Владимир Торсуев рассказал kp.ru.